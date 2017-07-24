 Serkan Balcı, Sariyer'de – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Serkan Balcı, Sariyer'de

    Serkan Balcı, Sariyer'de

    TFF 2. Lig takımlarından , deneyimli futbolcu Serkan Balcı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Transfer çalışmalarını sürdüren , kadrosuna yıldız futbolcuları katmaya devam ediyor. Daha önce tecrübeli eldiven Serdar Kulbilge ile takımı güçlendiren lacivert-beyazlılar, son olarak da uzun yıllar Süper Lig'de forma giyen Serkan Balcı ile sözleşme imzaladı. Kulüp binasında kendisini 1 yıllığına beyaz martılara bağlayan sözleşmeye imza atan Balcı, Sarıyer'in Nevşehir kampına katıldı.
    Öte yandan TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Sarıyer'in Hasan Kabze ile de anlaşması bekleniyor.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:15
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