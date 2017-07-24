Karşıyaka'da Bartu tamam

31 Mayıs'ta serbest kaldıktan sonra herhangi bir kulübe transfer olmayan 22 yaşında, 1.84 boyundaki forvet, yönetimle el sıkışıp takıma katıldı. Karşıyaka'nın eski futbolcu ve antrenörlerinden olan, adı 2 hafta önce teknik direktörlük için de geçen Recep Umut'un oğlu Bartu, geçen sezon 9 maçta toplam 103 dakika şans buldu.



Karşıyaka, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki 1 haftalık çalışmadan sonra Afyon'da 10 günlüğüne kampa girerken Bartu da kafilede yer aldı. Takım otobüsü bakımda olan yeşil-kırmızılılara yolcuiluk için Karşıyaka Belediyesi'nin girişimiyle Büyükşehir Belediyesi otobüs tahsis etti. Kaf-Kaf, kampta 3 hazırlık maçı oynamayı planlıyor. Karşıyakalı taraftar Deniz Gezginci, kamp için sabah Afyon'a hareket eden takıma seyahat boyunca okumaları için yazdığı, 'Buçuklu semtin hergele çocukları' isimli kitabı hediye etti.



