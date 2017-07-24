 Atilla Güneş’ten savaşan Karşıyaka – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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HEPSİ
    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    ’ten savaşan

    Atilla Güneş’ten savaşan Karşıyaka
    İkinci Lig Beyaz Grup'un iddialı takımı 'da Teknik Direktör , yeni sezon öncesi savaşçı bir takım olacaklarının sözünü verdi. Güneş, "Ana hedefimiz koşan, mücadele eden, 90 dakika pes etmeyen, terinin son damlasına kadar formasını ıslatan bir Karşıyaka yaratmak" ifade etti.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:31
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