Karşıyaka Okan'la anlaşamadı

Yeşil kırmızılı kulüpte Tugay'ın alacakları ödenmediği için sözleşmesini feshetmesi, kulübe ihtarname gönderen kaleci Behram'a kapıların kapanması, serbest kalan Ali Kemal'in ise Zonguldak Kömürspor'a gitmesinden sonra daha önce anlaşma sağlandığı açıklanan Okan Şahingöz'le de ipler koptu. Uzun süren görüşmelerin ardından yönetimin teklifini kabul eden Okan, detayları görüşmek üzere İzmir'e geldi.



Yeşil kırmızılı yönetim 22 yaşındaki gurbetçi golcü için 265 bin TL yıllık ücrete kadar çıktı. Geçen sezondan 132 bin TL alacağı bulunan Okan, kendisine sunulan ödeme planına itiraz ederken, 2014'te imzaladığı sözleşmedeki, "Yetiştiricilik bedelini oyuncu kendisi öder" maddesine rağmen bu parayı da kulübün vermesini isteyince taraflar masadan kalktı.



Okan'ın Hollanda'daki kulübüne FIFA'dan kesinleşmiş 80-90 bin Euro borç olduğunu hatırlatan Başkan Mutlu Altuğ, "Okan bu maddeye rağmen parayı bizim ödememizi istedi. Kulübü düşünmek zorundayız. Kimse vazgeçilmez değil" dedi.



MAHMUT'TAN 1 YILLIK İMZA

Karşıyaka'da geçen hafta yönetimle prensipte yeniden anlaşan orta saha oyuncusu Mahmut Temür, resmi sözleşmeye imza attı. Geçen sezon 8'i ilk 11'de olmak üzere 22 maçta forma giyerek 1 gol atan 27 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık yeni mukavele imzalandı.