Karşıyaka Okan'la anlaşamadı
Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor'a giden stoper Cenk haricinde tüm oyuncularla anlaşıp kadrosunu korumanın sevincini yaşayan Karşıyaka, üç günde dört fire birden verdi.
Yeşil kırmızılı kulüpte Tugay'ın alacakları ödenmediği için sözleşmesini feshetmesi, kulübe ihtarname gönderen kaleci Behram'a kapıların kapanması, serbest kalan Ali Kemal'in ise Zonguldak Kömürspor'a gitmesinden sonra daha önce anlaşma sağlandığı açıklanan Okan Şahingöz'le de ipler koptu. Uzun süren görüşmelerin ardından yönetimin teklifini kabul eden Okan, detayları görüşmek üzere İzmir'e geldi.
Yeşil kırmızılı yönetim 22 yaşındaki gurbetçi golcü için 265 bin TL yıllık ücrete kadar çıktı. Geçen sezondan 132 bin TL alacağı bulunan Okan, kendisine sunulan ödeme planına itiraz ederken, 2014'te imzaladığı sözleşmedeki, "Yetiştiricilik bedelini oyuncu kendisi öder" maddesine rağmen bu parayı da kulübün vermesini isteyince taraflar masadan kalktı.
Okan'ın Hollanda'daki kulübüne FIFA'dan kesinleşmiş 80-90 bin Euro borç olduğunu hatırlatan Başkan Mutlu Altuğ, "Okan bu maddeye rağmen parayı bizim ödememizi istedi. Kulübü düşünmek zorundayız. Kimse vazgeçilmez değil" dedi.
MAHMUT'TAN 1 YILLIK İMZA
Karşıyaka'da geçen hafta yönetimle prensipte yeniden anlaşan orta saha oyuncusu Mahmut Temür, resmi sözleşmeye imza attı. Geçen sezon 8'i ilk 11'de olmak üzere 22 maçta forma giyerek 1 gol atan 27 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık yeni mukavele imzalandı.
- 20 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:50
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Havalimanında büyük tesadüf
Toplam 35
Yorum
baronofnights ha alex brezılya dısında hangı dunya ca unlu bır klupte oynadı alex fenerbahcenın bırde brezılyanın yedek yıldızlarından biri
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Havalimanında büyük tesadüf
Toplam 35
Yorum
yok rumuz videoyu izledim de talisca ve ailesi fener taraftarından cok kameralardan daha cok rahatsız olmuş
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Havalimanında büyük tesadüf
Toplam 35
Yorum
baronofnights roberto carlosmu ..hahaha cok guldurdun benı roberto carlosun emeklılıgı geldı zıze anelkanında bitik hali baska kım geldı 27 28 yaslarında yıldız ?bana 35 lık zıraat bankası futbolcularından bahssetme
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