 Menemen Belediyespor Muhammed Ali Şeşen'le imzaladı – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Muhammed Ali Şeşen'le imzaladı

    Menemen Belediyespor Muhammed Ali Şeşen'le imzaladı

    Transfer döneminde 13 futbolcuyu renklerine bağlayan 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi , Aydınspor 1923'ün 17 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Muhammed Ali Şeşen'le 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

    Köprülüspor'da filiz lisansını alan Muhammed, 2013 yılında Aydınspor 1923 Altyapısına transfer oldu. Muhammed, "'da kendimi göstereceğime inanıyorum" dedi.

    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:52
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