Menemen Belediyespor Muhammed Ali Şeşen'le imzaladı
Transfer döneminde 13 futbolcuyu renklerine bağlayan 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Belediyespor, Aydınspor 1923'ün 17 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Muhammed Ali Şeşen'le 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Köprülüspor'da filiz lisansını alan Muhammed, 2013 yılında Aydınspor 1923 Altyapısına transfer oldu. Muhammed, "Menemen Belediyespor'da kendimi göstereceğime inanıyorum" dedi.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:52
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G.Saray’ın işi çok zor
Toplam 12
Yorum
gerçekleri görmüyor kimse adamlar gerçekçi hayalci değil ulan buraya gelen yabancı bile bozuluyor nasıl bir milletiz herkes polyanacı uçak indiriyoruz diye mutlu
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Volkan Şen Galatasaray'da
Toplam 125
Yorum
atila rivayı sattılar sıra klübün tapusuna geldi gs yönetimi gırtlağa kadar borç bırakıp gidecek
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Galatasaray, 29 yıl sonra ilk peşinde
Toplam 2
Yorum
gercek otarihteki futbolcular ruhla canla başla oynuyorlardı şimdikinlerde o g..... yok .gs avrupaya havlu atmıştır kimse boşuna ümitlenmesin
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