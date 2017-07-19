 Fethiyespor'da çifte imza – Fotomaç – 19 Temmuz 2017
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    19 Temmuz 2017, Çarşamba
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    'da çifte imza

    <a href="/index/fethiyespor?id=46c7a75a-a0ec-46ce-b732-7d3d2ae3a1b5" class="" rel="tag">Fethiyespor</a>'da çifte imza

    İkinci Lig Beyaz Grup ekiplerinden , geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1'inci Lig'e yükselme sevinci yaşayan sol bek Sinan Morgil ve Şanlıurfaspor forması giyen stoper Cemil Adıcan'ı kadrosuna kattı.

    İki futbolcu, bugün 'la 2'şer yıllık sözleşme imzaladı. Sinan daha önce Feneryol, Kartalspor, Fenerbahçe, İnegölspor, Keçiörengücü, Osmanlıspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor formalarını giyerken Cemil ise İnegölspor, Bursa Merinos, Kırıkkalespor, Tavşanlı Linyitspor, Kayseri Erciyesspor, Karşıyaka, Kayserispor, Samsunspor ve Karabükspor'da top koşturdu.

    1. 19 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:58
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