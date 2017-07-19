İki futbolcu, bugün Fethiyespor'la 2'şer yıllık sözleşme imzaladı. Sinan daha önce Feneryol, Kartalspor, Fenerbahçe, İnegölspor, Keçiörengücü, Osmanlıspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor formalarını giyerken Cemil ise İnegölspor, Bursa Merinos, Kırıkkalespor, Tavşanlı Linyitspor, Kayseri Erciyesspor, Karşıyaka, Kayserispor, Samsunspor ve Karabükspor'da top koşturdu.