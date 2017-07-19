Fethiyespor'da çifte imza
İkinci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Fethiyespor, geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1'inci Lig'e yükselme sevinci yaşayan sol bek Sinan Morgil ve Şanlıurfaspor forması giyen stoper Cemil Adıcan'ı kadrosuna kattı.
İki futbolcu, bugün Fethiyespor'la 2'şer yıllık sözleşme imzaladı. Sinan daha önce Feneryol, Kartalspor, Fenerbahçe, İnegölspor, Keçiörengücü, Osmanlıspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor formalarını giyerken Cemil ise İnegölspor, Bursa Merinos, Kırıkkalespor, Tavşanlı Linyitspor, Kayseri Erciyesspor, Karşıyaka, Kayserispor, Samsunspor ve Karabükspor'da top koşturdu.
- 19 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:58
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Adım adım Burak
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Maceraya gerek yok,kısa dönemde acil başarı lazım, Burak TS'yi, TS Burak'ı tanıyor, gol de atar, ayrıca giderken para kazandırıp gitmişti
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Galatasaray kritik Avrupa sınavında
Toplam 3
Yorum
Mert bu maç beş kuruş etmez bide paralı kanaldan izlemiyorum bide cumhurbaşkanından şu özel kanallara bir el atmasını istiyorum TRT alsın maçları
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Volkan Şen Galatasaray'da
Toplam 163
Yorum
UltraMus Oyuna müdahele amaçlı alınabilecek yedek yoktu takımda daha ne istiyorsunuz.
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