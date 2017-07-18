İnegölspor topbaşı yaptı

Önceki gün tesislerde biraraya gelen İnegölsporlu futbolcular, tanışma toplantısının ardından sezonun ilk idmanını yaptı. İnegölspor Başkanı Münir Kanar, kulüp tesislerindeki yeşil alanda toplanan futbolcular ve teknik heyete başarılar diledi. Antrenman öncesi açıklama yapan İnegölspor Teknik Direktörü Murat Yoldaş, "Hayırlısıyla antrenmanlarımıza başlıyoruz. İnegölspor camiası için yeni sezon hayırlı, uğurlu olsun. Zorlu bir maratona hazırlanıyoruz. Çok çalışmamız gerektiğini de biliyorum. Ama çok koşan, dinamik, oyunu iki yönlü oynayan bir ekip oluşturmak amacındaydık.



Çalışmalarımızda da bunu sağlayacağımıza, en kısa sürede de oyuncular arasındaki iletişimin, kaynaşmanın sağlanacağını ümit ediyorum. Yolumuz uzun, çok çalışacağız. İnegölspor'un hedefleri bitmez. İnegölspor kendi kendine bir marka olduğuna göre her zaman için hedefleri başarılı olmaktır. Bu amaç için çalışacağız. İnşallah İnegölspor'u layık olduğu yerlere arkadaşlarımızla beraber, çok çalışarak getireceğimize inanıyorum" dedi.

4-5 transfer daha var

Transferlerin devam edeceğini bildiren Yoldaş, "4-5 oyuncu daha transfer etmeyi düşünüyoruz. Bazı oyuncularla temas halindeyiz. Hafta içinde aramıza yeni transferlerimiz de katılacaktır. Güzel gelişmeler oluyor" ifadelerini kullandı.