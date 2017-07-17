Tokatspor Başkanı Çabuk istifa etti

Tokatspor'un mayıs ayında yaptığı kongresinde kulüp başkanı olarak seçilen Bahri Çabuk, Adnan Çiçek Spor tesislerinde kulüp binasında yaptığı basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı. Çabuk, "Bugün almış olduğum karardan sonra Tokatspor başkanlığından ve yönetim kurulu üyeliğimden istifa ettim. Bundan sonraki süreçte kulübümüze başarılar diliyorum" dedi.