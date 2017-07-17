 Tokatspor Başkanı Çabuk istifa etti – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Başkanı Çabuk istifa etti

    Tokatspor Başkanı Çabuk istifa etti

    SPOR Toto 2'inci Lig Kırmızı Grup takımı 'un Başkanı Bahri Çabuk, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

    'un mayıs ayında yaptığı kongresinde kulüp başkanı olarak seçilen Bahri Çabuk, Adnan Çiçek Spor tesislerinde kulüp binasında yaptığı basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı. Çabuk, "Bugün almış olduğum karardan sonra Tokatspor başkanlığından ve yönetim kurulu üyeliğimden istifa ettim. Bundan sonraki süreçte kulübümüze başarılar diliyorum" dedi.

    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:24
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