 Kastamonusporlu kaleci, ByLock'tan tutuklandı – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Kastamonusporlu kaleci, ByLock'tan tutuklandı

    Kastamonusporlu kaleci, ByLock'tan tutuklandı

    Kastamonu'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Kastamonuspor 1966 kalecisi 37 yaşındaki tutuklandı.

    Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 'ın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edildi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Oğuzhan Bahadır, evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Bahadır, tutuklandı. Oğuzhan Bahadır, Kastamonuspor 1966'ya, 2016-2017 sezonunun devre arasında transfer olmuştu.

    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:24
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