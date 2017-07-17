Karşıyaka'ya 2 müjde

Yeşil kırmızılılarda kontrat yenileme pazarlığında uzun süredir direten 22 yaşındaki gurbetçi futbolcu Okan sonunda kalmaya razı oldu. Yetiştiricilik bedeli nedeniyle kulüp bulamayan ve halen Hollanda'da ailesinin yanında olan genç forvetin uçak biletinin alındığı bildirildi. Geçen sezon 7 gol atan futbolcunun yarın İzmir'e gelerek takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. 13 Eylül 1994 doğumlu Okan, transfer döneminin 8 Eylül'de biteceği liglerde yetiştiricilik bedeli ödemeden bir kulübe gitme şansını 5 günle kaçırıyordu.



Karşıyaka'da yönetimin serbest kaldıktan sonra yeniden el sıkıştığı Ali Kemal de sözleşme imzaladıktan sonra takımla birlikte antrenmanlara başlayacak. Karşıyaka, Futbol Federasyonu'na başvurmasının ardından 1 aylık yasal sürede alacakları ödenmediği için serbest kalma hakkı elde etmesine rağmen kontratını feshetmeyen Tugay'a ödeme planı çıkarıyor. Prensipte anlaştığı Mahmut da ödeme yapılmasını bekliyor.

Yeni sezon öncesi altyapısından kaleciler Efe Öcal ve Erdoğan Acar, orta saha oyuncuları Görkem Ali Kınay, Ersagun Akbar Karaman, sağ kanat Mahir Aydın, sol bek Serhat Söğüt ve stoper Özgür Güler'i profesyonel yapan transfer yasağı olan Karşıyaka, son Okan ve Ali Kemal hamleleriyle kadrosunu tamamladı.

