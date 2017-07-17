Bucaspor'da Yıldırım'dan gençlere övgü
Yeni sezon hazırlıklarını Kaynaklar Tesisleri'nde sürdüren 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor'un teknik direktörü Ahmet Yıldırım, A takım kadrosuna dahil edilen genç futbolcular Devrim Bekar, Çağlayan Gülügen, Ercan Aygün, İsa Guler ve Enes Alıç'ın performansından memnun kaldı.
Buca Futbol Akademisi'nde eğitim gören oyuncuların büyük bir hırsla çalıştığını dile getiren Ahmet Yıldırım, "Takımın geneli beni çok umutlandırdı. Tecrübeli futbolcularımızla geçlerimiz uyum içinde hareket ediyor. Altyapımızdan gelenler de oldukça hırslı. Bucaspor'un geleceği sağlam temellerde. Umuyorum gençlerimizin bu performansı giderek artacaktır" dedi.
Ahmet Yıldırım'ın 28 Temmuz'da başlayacak Bolu kampına 5 oyuncuyu da götüreceği bildirildi.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:14
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G.Saray'dan Lens'e 4 milyon euro
Toplam 7
Yorum
ALEX BU ADAM BIR ISE YARAMAZ YARIMSAAT SONRA BITIYOR EMEKLIYOR SAHADA
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
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Yorum
ELMACI ELMAS BOŞUNA SEVİNMEYİN ALT YAPIYA GÖNDERİLCEK VE ORDA 1 2 SENE OYNAYIP BAŞKA TAKIMA GEÇİCEK :)))))))))
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 42
Yorum
alibeker İmbula Selçuk'u havada, karada keser. Tolga'nın yerine de Fernando gelirse daha iyi olur.
Bucaspor'da Yıldırım'dan gençlere övgü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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