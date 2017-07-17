Bucaspor'da Yıldırım'dan gençlere övgü

Buca Futbol Akademisi'nde eğitim gören oyuncuların büyük bir hırsla çalıştığını dile getiren Ahmet Yıldırım, "Takımın geneli beni çok umutlandırdı. Tecrübeli futbolcularımızla geçlerimiz uyum içinde hareket ediyor. Altyapımızdan gelenler de oldukça hırslı. Bucaspor'un geleceği sağlam temellerde. Umuyorum gençlerimizin bu performansı giderek artacaktır" dedi.

Ahmet Yıldırım'ın 28 Temmuz'da başlayacak Bolu kampına 5 oyuncuyu da götüreceği bildirildi.