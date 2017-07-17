 Bucaspor'da Yıldırım'dan gençlere övgü – Fotomaç – 17 Temmuz 2017
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    17 Temmuz 2017, Pazartesi
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    'da Yıldırım'dan gençlere övgü

    Bucaspor'da Yıldırım'dan gençlere övgü

    Yeni sezon hazırlıklarını Kaynaklar Tesisleri'nde sürdüren 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden 'un teknik direktörü Ahmet Yıldırım, A takım kadrosuna dahil edilen genç futbolcular  Devrim Bekar, Çağlayan Gülügen, Ercan Aygün, İsa Guler ve Enes Alıç'ın performansından memnun kaldı.

    Buca Futbol Akademisi'nde eğitim gören oyuncuların büyük bir hırsla çalıştığını dile getiren Ahmet Yıldırım, "Takımın geneli beni çok umutlandırdı. Tecrübeli futbolcularımızla geçlerimiz uyum içinde hareket ediyor. Altyapımızdan gelenler de oldukça hırslı. 'un geleceği sağlam temellerde. Umuyorum gençlerimizin bu performansı giderek artacaktır" dedi.
    Ahmet Yıldırım'ın 28 Temmuz'da başlayacak Bolu kampına 5 oyuncuyu da götüreceği bildirildi.

    1. 17 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:14
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