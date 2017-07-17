Altay Kartepe'de

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ndeki idmanlar ve kuvvet testlerinin ardından kamp için karayoluyla Kocaeli'ne harek eden siyah beyazlı kafilede 29 futbolcu yer aldı. Altay'da yeni transferler Yıldıray Koçal, İbrahim Öztürk, Serkan Sözmen, Egemen Gençalp, Can Sevinç, Maksut Taşkıran ve Fatih Gül'ün yanı sıra altyapıdan Cenk Özkaçar ve Abdullah Altıntaş da kampa katıldı. Altay, 28 Temmuz'a kadar Kartepe'de kalacak. Daha sonra İzmir'e dönecek olan siyah beyazlılar, son etap kampını 7-18 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gerçekleştirecek.Geçen sezon 15 yıllık kupa hasretine son verdiklerini hatırlatan Başkan Özgür Ekmekçioğlu, Altay'ın adı gibi büyük hedeflere koşacağını kaydetti.



Teknik heyetin sportif başarı, yönetimin ise idari ve mali başarı için çabaladığını söyleyen Başkan Ekmekçioğlu, şu bilgileri verdi:

"Tam bir iş bölümü içindeyiz. Kulüpteki huzur ortamının başarıyı getireceğine inanıyoruz. Tesislerdeki çalışmalar Kartepe dönüşü bitecek. Çim sahaları ve kondisyon salonumuz yenilendi. Yemekhane ve sosyal tesisimiz de kısa sürede yenilenecek. Transferde hızlı yol aldık. Şampiyon kadronun iskeletini korumamız büyük avantaj. Altay ve ligi tanıyan isimlerle anlaştık. Geçen sezon yakaladığımız çıkışın devamı için çalışacağız."