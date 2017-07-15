Sakaryaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Spor Toto 2. Lig'de mücadele edecek olan Sakaryaspor, Rüstemler tesislerinde gerçekleştirdiği ilk idman ile 2017-2018 sezonu hazırlıklarına başladı. Sakaryaspor yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Osman Özdemir ve oyuncular yeni sezon için dualar ederken, kurban kesildi. Oyuncular daha sonra top başı yaptı. İlk antremanı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'da takip ederken, futbolcular ile gerçekleştirdiği kısa sohbette şehir olarak şampiyonluk beklediklerini belirtti. İlk etap çalışmalarını Rüstemler tesislerinde tamamlayacak olan yeşil siyahlı ekip 27 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında ise Bolu Abant'ta kamp yapacak.