Sakaryaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
Spor Toto 2. Lig'de mücadele edecek olan Sakaryaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Spor Toto 2. Lig'de mücadele edecek olan Sakaryaspor, Rüstemler tesislerinde gerçekleştirdiği ilk idman ile 2017-2018 sezonu hazırlıklarına başladı. Sakaryaspor yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Osman Özdemir ve oyuncular yeni sezon için dualar ederken, kurban kesildi. Oyuncular daha sonra top başı yaptı. İlk antremanı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'da takip ederken, futbolcular ile gerçekleştirdiği kısa sohbette şehir olarak şampiyonluk beklediklerini belirtti. İlk etap çalışmalarını Rüstemler tesislerinde tamamlayacak olan yeşil siyahlı ekip 27 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında ise Bolu Abant'ta kamp yapacak.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:22
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Fiorentina uçuyor
Toplam 8
Yorum
BJK'Lİ 10 milyon verecek kadar parası olsa bu sene takıma büyük katkı yapan ve Türkiye'ye alışan Aboubakar'ı alırdık.
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Tudor'un yerine ya Luce ya Simone
Toplam 75
Yorum
Denizgs Tudor napsin rodrigez carole pas veremiyor. Selcuk surekli yana oynuyor birde tolga var pas vermeden once ayaginin icini uydu gibi yorungeye
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Taraftarın yönetime tepkisi sürüyor
Toplam 2
Yorum
DURSUNUN UMRUNDA DEGIL DURSUN A. YILDIRIMIN KANKASI PLANLI GELDI GS'YA SAMPIYON 4.YILDIZI TAKAN TAKIMDAN NE OYUNCU NE ANTRONER KALDI. HER TRANSFERDE CEBI DOLDU.
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