 Sakaryaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 15 Temmuz 2017
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    15 Temmuz 2017, Cumartesi
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    yeni sezon hazırlıklarına başladı

    Sakaryaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

    Spor Toto 2. Lig'de mücadele edecek olan  yeni sezon hazırlıklarına başladı.

    Spor Toto 2. Lig'de mücadele edecek olan , Rüstemler tesislerinde gerçekleştirdiği ilk idman ile 2017-2018 sezonu hazırlıklarına başladı. Sakaryaspor yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Osman Özdemir ve oyuncular yeni sezon için dualar ederken, kurban kesildi. Oyuncular daha sonra top başı yaptı. İlk antremanı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'da takip ederken, futbolcular ile gerçekleştirdiği kısa sohbette şehir olarak şampiyonluk beklediklerini belirtti. İlk etap çalışmalarını Rüstemler tesislerinde tamamlayacak olan yeşil siyahlı ekip 27 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında ise Bolu Abant'ta kamp yapacak.

    1. 15 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:22
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