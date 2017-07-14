 Fener’den Tatanga’ya – Fotomaç – 14 Temmuz 2017
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    14 Temmuz 2017, Cuma
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    Fener’den Tatanga’ya

    Fener’den Tatanga’ya

    2. Lig'e yükselen , transferde hız kesmiyor.

    Tatangalar, F.Bahçe'den 22 yaşındaki golcü ve 21 yaşındaki sol bek 'nı 1 yıllığına kiraladı. TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısını Sivasspor'da geçiren ve 19 maçta 1 gol atan Beykan, ikinci devre Altınordu'ya kiralandıktan sonra 5 karşılaşmada 1 kez ağları havamlandırdı. 2. Lig'de A.Üsküdar forması giyen Yasir ise 32 maçta 1 golle oynadı.
    1. 14 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:08
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