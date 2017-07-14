Altay'ın umudu Furkan'la Atakan'ın satışı
İkinci Lig Beyaz Grup takımlarından Altay'da kadroyu büyük ölçüde tamamlayan yönetim, transfer yasağını kaldırıp yeni oyunculara lisans çıkarabilmek için Furkan ve Atakan'ın satışından gelecek parayı kullanacak.
Mukavelesi biten 9 futbolcusuyla sözleşme yenileyen, dış transferde 7 oyuncuyu renklerine bağlayan yönetim, lisans sorununu aşabilmek için eski futbolcu ve teknik adamlarına olan yaklaşık 1.3 milyon TL borcu ödemesi gerekiyor.
Bonservis bedeli 1.5 milyon TL olarak belirlenen ön libero Atakan için Osmanlıspor'un teklif verdiği öğrenilirken, 1 milyon TL değer biçilen sağ kanat Furkan'a ise Sivasspor'dan sonra Evkur Yeni Malatyaspor talip oldu.
Süper Lig ekipleriyle pazarlıkları sürdüren yönetim, 2 futbolcusunu satmasa bile, Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun yaratacağı kaynak ile borçlarını ödeyerek transfer yasağını kaldıracak ve takıma yeni katılan transferlere lisans çıkaracak.
- 14 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:34
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İşlem tamam
Toplam 18
Yorum
erdi fb sampıon olamaz bu oyunla cok zor
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Süper Lig ekibinden Sneijder bombası
Toplam 1
Yorum
fener bu antalya boyunu aşan transferlerın pesıne dustu umarım 2 yıl sonra borç batagına dusup 2.lige dusmez
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Acemi şansı
Toplam 109
Yorum
kendinizi kandirmayin asil acemiler bizimkiler bence adamlar bu takimdan iki tane yiyorsa demek ki bizde buyuk bir ariza var futbol oyunu sifir olan gs kendini ue
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