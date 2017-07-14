Altay'ın umudu Furkan'la Atakan'ın satışı

Mukavelesi biten 9 futbolcusuyla sözleşme yenileyen, dış transferde 7 oyuncuyu renklerine bağlayan yönetim, lisans sorununu aşabilmek için eski futbolcu ve teknik adamlarına olan yaklaşık 1.3 milyon TL borcu ödemesi gerekiyor.



Bonservis bedeli 1.5 milyon TL olarak belirlenen ön libero Atakan için Osmanlıspor'un teklif verdiği öğrenilirken, 1 milyon TL değer biçilen sağ kanat Furkan'a ise Sivasspor'dan sonra Evkur Yeni Malatyaspor talip oldu.



Süper Lig ekipleriyle pazarlıkları sürdüren yönetim, 2 futbolcusunu satmasa bile, Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun yaratacağı kaynak ile borçlarını ödeyerek transfer yasağını kaldıracak ve takıma yeni katılan transferlere lisans çıkaracak.