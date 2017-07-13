 İnegölspor’da Raif Demir yuvada kaldı – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    ’da Raif Demir yuvada kaldı

    İnegölspor’da Raif Demir yuvada kaldı

    Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından 'da iç transferde golcü isim Raif Demir ile sözleşme yeniledi.

    Kulüp tesislerinde yapılan görüşmenin ardından açıklama yapan Kulüp Başkan Yardımcısı Osman Sevim, "İç transferde kulübümüze yıllarca emek vermiş, İnegöl'ün çocuğu olan Raif kardeşimizle tekrar anlaşma sağladık. Buda demek oluyor ki, İnegöl'ün çocukları 'a sahip çıkıyor. Herkes bize güvenmeye devam etsin. Transferlerde emin adımlarla hareket ediyoruz. Alah'ın izniyle biz bu işi başaracağız. Hedefimiz ilk önce play-off, daha sonra inşallah şampiyonluk. Görüştüğümüz oyuncularımız var. Anlaşma sağladığımız oyuncularımızı önümüzdeki günler içinde kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

    Bordo-Beyazıl ekip ile yeniden el sıkışan Raif Demir ise, "Bu sene her sene olduğu gibi başarılı olmak için en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Tekrar yukarılara oynamak için elimizden geleni yapacağız. İyi bir takım olacağız. İyi bir arkadaşlık olacak inşallah. Taraftar, yöneticilerimiz, başkanlarımız hep beraber kulübümüzü en iyi yerlere getirmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:37
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