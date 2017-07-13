İnegölspor’da Raif Demir yuvada kaldı
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından İnegölspor'da iç transferde golcü isim Raif Demir ile sözleşme yeniledi.
Bordo-Beyazıl ekip ile yeniden el sıkışan Raif Demir ise, "Bu sene her sene olduğu gibi başarılı olmak için en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Tekrar yukarılara oynamak için elimizden geleni yapacağız. İyi bir takım olacağız. İyi bir arkadaşlık olacak inşallah. Taraftar, yöneticilerimiz, başkanlarımız hep beraber kulübümüzü en iyi yerlere getirmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:37
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Kocaman tarih verdi
Toplam 14
Yorum
akın fenebahçeyi gerçekten seviyorsan defol git bir an evvel.umut satmayı bırak
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Kocaman tarih verdi
Toplam 14
Yorum
salih sahada savunma ve hucum dizilişi yok,ruhsuz,plansız amaçsız oyun kurgusu.körmü sanıyorsun milleti.ortada futbolun f si yok defol git ya
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Mariano transferi kesin gibi
Toplam 9
Yorum
Beyler Adamlar bizim ilgilendiğimiz genç sağ beki alıyorlar. Bizde onların elden çıkartmak istediği yaşı ermiş adama dünyanın parasını verip alıyor
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