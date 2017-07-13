Bandırmaspor'da 2 imza
Spor Toto 2.Lig Kulüplerinden Bandırmaspor'da transfer çalışmaları sürüyor.
Kıran ve Vatansever kendilerini bordo- beyazlı yapacak sözleşmeleri Bandırma'ya gelerek imzaladılar.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:50
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Keyfi yerinde!
Toplam 1
Yorum
vergi sistemi ülke de açlık sınırı yüzde elli artmış bu adamlara verilen dövizlerin üstelik vergisi alınmıyor..
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'Direk kıran' Niang Fener'e
Toplam 4
Yorum
adalet mi ülke de açlık sınırı yüzde elli artmış bu adamlara verilen dövizlerin üstelik vergisi alınmıyor..
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Sneijder’den kontra teklifi
Toplam 7
Yorum
10ur bu adamı kulübün üstünde tutanlar utansın. GS yi resmen huzur evine döndürdünüz. 1 milyon bile etmez bu yatış ustası kurnaz.
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