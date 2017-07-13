 Bandırmaspor'da 2 imza – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'da 2 imza

    Bandırmaspor'da 2 imza

    Spor Toto 2.Lig Kulüplerinden 'da transfer çalışmaları sürüyor.

    Şu ana kadar 7 transfer yapan 'da Kocaeli Birlikspor'dan Fatih Kıran ve Galatasaray'dan Birhan Vatansever ile de anlaşma sağlandığını duyuruldu.1993 doğumlu olan ve defans mevkisinde oynayacak Fatih Kıran ile şampiyonluk yolunda takıma katkılar sunacağı düşünülerek iki yıllık sözleşme yapıldığı ifade edilirken, 1997 doğumlu orta saha oyuncusu Birhan Vatansever ile de üç yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
    Kıran ve Vatansever kendilerini bordo- beyazlı yapacak sözleşmeleri Bandırma'ya gelerek imzaladılar.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bandırmaspor'da 2 imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.