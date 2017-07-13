Altay gönderdi Karabükspor kaptı

Kardemir Karabüksporlu yöneticiler, 1 yıllık sözleşme imzalayan genç futbolcuyu eksiklerini gidirip tecrübe kazanması için kiralık vereceklerini duyurdu. Siyah beyazlıların, Kozan Belediyespor'dan tranfser ettiği 24 yaşındaki Yolcu, geçen sezon 3'üncü Lig'de 15 maçta görev yaptı.Bu arada yeni sezonda maçlarını Bornova Stadı'nda oynamayı planlayan Altay, bu tesiste Göztepe ve Altınordu'ya öncelik tanınması üzerine yine Atatürk Stadı'nı kullanmak için Futbol Federasyonu'na başvurdu.



Yeniden yapılacak ve Altay'a tahsis edilecek Alsancak Stadı'nda ise çalışmaların ağustos ayında başlayacağı, tesisin 2018-19 sezonu ikinci yarısına yetişeceği öğrenildi.Öte yadan Altay, 17-28 Temmuz'da Kartepe'de, 7-18 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da kamp yapacak.