Altay gönderdi Karabükspor kaptı
İkinci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da yeni sezon öncesi performansı yeterli olmadığı gerekçesiyle takımdan gönderilen orta saha oyuncusu Yolcu Mansız, Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor'la anlaştı.
Kardemir Karabüksporlu yöneticiler, 1 yıllık sözleşme imzalayan genç futbolcuyu eksiklerini gidirip tecrübe kazanması için kiralık vereceklerini duyurdu. Siyah beyazlıların, Kozan Belediyespor'dan tranfser ettiği 24 yaşındaki Yolcu, geçen sezon 3'üncü Lig'de 15 maçta görev yaptı.Bu arada yeni sezonda maçlarını Bornova Stadı'nda oynamayı planlayan Altay, bu tesiste Göztepe ve Altınordu'ya öncelik tanınması üzerine yine Atatürk Stadı'nı kullanmak için Futbol Federasyonu'na başvurdu.
Yeniden yapılacak ve Altay'a tahsis edilecek Alsancak Stadı'nda ise çalışmaların ağustos ayında başlayacağı, tesisin 2018-19 sezonu ikinci yarısına yetişeceği öğrenildi.Öte yadan Altay, 17-28 Temmuz'da Kartepe'de, 7-18 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da kamp yapacak.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:03
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Semih Kaya, Prag'a gitti
Toplam 2
Yorum
Helal Be Semih Sneijderciler görün gerçek Galatasaraylıyı
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Semih Kaya, Prag'a gitti
Toplam 2
Yorum
Fatih60 GALATASARAY' a geçen emeklerin için teşekkürler kardeşim yeni takımında başarılar diliyorum bahtın açık olsun...
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Kocaman tarih verdi
Toplam 14
Yorum
akın fenebahçeyi gerçekten seviyorsan defol git bir an evvel.umut satmayı bırak
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