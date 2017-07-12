Sivas Belediyespor'da 10 imza
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor, kadrosuna kattığı 10 futbolcuyla sözleşme imzaladı.
Sivas Belediyespor Başkanı Hasan Karaman yeni transferlerin hayırlı olmasını dileyerek, "Sivas Belediyespor Kulübü olarak, bu sene ki transfer çalışmalarımızda, şuan itibari ile bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Transfer komitemizin yoğun çalışması, hocamızın da önerileri doğrultusunda çok yoğun bir mesai sarf ederek bu çalışmalar tamamlanmıştır. Önce hocamız olmak üzere transfer komitemize teşekkür ediyorum.
Gerçekten güzel çalışmalar yaptılar, takımımızın eksiklerini tespit ettiler, bu eksiklikler doğrultusunda tüm Türkiye'deki ligleri tarayarak bize uygun, bizim yapımıza uygun oyuncuları tespit ederek oyuncularla konuşuldu.Böylece yaklaşık 10 tane oyuncuyu renklerimize bağlamış olacağız. İnşallah bu oyuncuların güzel bir performans göstererek takımımıza büyük katkı sağlayacağına eminim. Gerçekten çok titiz bir çalışma yapıldı, çok araştırıldı, çok incelendi ve bunun sonucunda oyuncularımızla belli bir noktaya geldik" dedi.Yeşil-beyazlı ekibin yeni transferleri de iddialı bir takıma geldikleri için mutlu olduklarını ifade ederek takımın başarısı için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:15
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Aykut Kocaman yol haritasını belirledi
Toplam 25
Yorum
ugur asıl senin gs li oldugun belliki aziz yıldırımın gitmesini istemiyormusun. bu kadar kötü yönetime sahip cıkan fb li değildir asıl
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Satalım kurtulalım
Toplam 33
Yorum
FB FB takımında bir çok maçta ilk 11 oynayan bir futbolcunun bel bölgesi bu kadar kalın olamaz
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Lens’ten ‘dönüş’ işareti
Toplam 8
Yorum
FB FB yönetimi, Sunderland yönetimine Lens olmazsa olmazımız değil algısı yaratarak transferi daha uygun hale getirmeye çalışıyor.
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