 Sivas Belediyespor'da 10 imza – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    'da 10 imza

    Sivas Belediyespor'da 10 imza

    Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden , kadrosuna kattığı 10 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

    Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren , anlaştığı futbolcular için imza töreni düzenledi. Kulüp tesislerinde Başkan Hasan Karaman ve yöneticilerin katıldığı imza töreninde futbolcular Ramazan Hakli, Serkan Demirol, Fatih Çıplak, Uğur Bulut, Hüseyin Bak, Samet Katanalp, Hakan Yağmurkaya, Ahmet Arı, Sinan Akaydın ve Eren Görür ile sözleşme imzalandı.

    Sivas Belediyespor Başkanı Hasan Karaman yeni transferlerin hayırlı olmasını dileyerek, "Sivas Belediyespor Kulübü olarak, bu sene ki transfer çalışmalarımızda, şuan itibari ile bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Transfer komitemizin yoğun çalışması, hocamızın da önerileri doğrultusunda çok yoğun bir mesai sarf ederek bu çalışmalar tamamlanmıştır. Önce hocamız olmak üzere transfer komitemize teşekkür ediyorum.

    Gerçekten güzel çalışmalar yaptılar, takımımızın eksiklerini tespit ettiler, bu eksiklikler doğrultusunda tüm Türkiye'deki ligleri tarayarak bize uygun, bizim yapımıza uygun oyuncuları tespit ederek oyuncularla konuşuldu.Böylece yaklaşık 10 tane oyuncuyu renklerimize bağlamış olacağız. İnşallah bu oyuncuların güzel bir performans göstererek takımımıza büyük katkı sağlayacağına eminim. Gerçekten çok titiz bir çalışma yapıldı, çok araştırıldı, çok incelendi ve bunun sonucunda oyuncularımızla belli bir noktaya geldik" dedi.Yeşil-beyazlı ekibin yeni transferleri de iddialı bir takıma geldikleri için mutlu olduklarını ifade ederek takımın başarısı için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:15
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