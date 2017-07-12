 Rambo Sakarya'da! – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Rambo Sakarya'da!

    Rambo Sakarya'da!

    2. Lig’in yeni takımı efsane , 7. transferini savunmaya yaptı. Geçen sezon Bolu’da oynayan; daha önce Samsun, Bursa, Göztepe ve Osmanlı formaları da giyen, 32 yaşındaki oyuncuyla imzaladı.

    3. Lig play-off finalini kazanarak 2. Lig'e yükselen , iddialı bir kadro kurmak için transferde bombaları patlatıyor. Bu sezon 2. Lig Beyaz Grup'ta ter dökecek Tatangalar, 7. transferini savunmaya yaptı. Daha önce kaleci Ercüment Kafkasyalı, Sezer Badur, Ramazan Çevik, Cem Ekinci, Tufan Kelleci ve Murat Kaya'yı alan yeşil-siyahlılar, Teknik direktör Osman Özdemir'in raporu doğrultusunda son olarak Bolu'da forma giyen deneyimli stoper Ramazan Sal ile sözleşmenin altına imzayı attı.

    TAM BİR TECRÜBE ABİDESİ
    Sakaryaspor'a transferi gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu vurgulayan 32 yaşındaki deneyimli stoper, "Hedefimiz Sakaryaspor'u layık olduğu yerlere taşımak. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi. 'Rambo' lakabıyla bilinen Ramazan, 3. Lig hariç tüm liglerde forma giyerek tecrübe abidesi olmayı başardı.

    Samsun, Bursa, Göztepe ve Osmanlı gibi takımlarda oynayan 1.82 boyundaki futbolcu, geçen sezonun ilk yarısında TFF 1. Lig'de Ş.Urfa'da forma giyerken, devre arası Boluspor'a transfer oldu. Her iki takımda 27 maça çıkan Ramazan, 3 gol attı.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:53
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