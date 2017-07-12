Rambo Sakarya'da!
2. Lig’in yeni takımı efsane Sakaryaspor, 7. transferini savunmaya yaptı. Geçen sezon Bolu’da oynayan; daha önce Samsun, Bursa, Göztepe ve Osmanlı formaları da giyen, 32 yaşındaki oyuncuyla imzaladı.
TAM BİR TECRÜBE ABİDESİ
Sakaryaspor'a transferi gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu vurgulayan 32 yaşındaki deneyimli stoper, "Hedefimiz Sakaryaspor'u layık olduğu yerlere taşımak. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi. 'Rambo' lakabıyla bilinen Ramazan, 3. Lig hariç tüm liglerde forma giyerek tecrübe abidesi olmayı başardı.
Samsun, Bursa, Göztepe ve Osmanlı gibi takımlarda oynayan 1.82 boyundaki futbolcu, geçen sezonun ilk yarısında TFF 1. Lig'de Ş.Urfa'da forma giyerken, devre arası Boluspor'a transfer oldu. Her iki takımda 27 maça çıkan Ramazan, 3 gol attı.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:53
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 21
Yorum
janjok adamın yıllık ücreti BJK yıllık transfer masrafı kadar oyuncunun kabul etmesi için şuan bir sebep yok ki para isterse çine gider 15 mil alır
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 21
Yorum
jordin hayal kurmayın adamın yıllık aldığı para tl cinsinden 33 milyon tl ki buda yalkaşık 8,8 milyon euro ki kira parasınada 5-6 aşağı istemezler
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Mariano G.Saray'da!
Toplam 32
Yorum
erkan kesicioglu 31 yasinda 3 sene rahat oynar ve kaliteli futbolcu , tarik camdalin 5milion euro eden futbol dünyasinda bu adami belese aldilar :)
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