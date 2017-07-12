Menemen Belediespor'da 12'nci imza
İkinci Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Belediyespor, dış transferde 12'nci sözleşmeyi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un orta saha oyuncusu Serdar Deniz ile yaptı.
Sarı lacivertliler, 27 yaşındaki futbolcuya 2 yıllık sözleşme imzalattı. Mardinspor'da profesyonel olan Serdar, daha sonra Aydınspor 1923, Amed Sportif, Bandırmaspor, Orduspor ve Göztepe'de de oynadı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da son 2 sezonda 2 kupa kaldıran deneyimli futbolcu, geçen sezon 1 gol attı.
Öte yandan İzmir ekibi Erman Kılıç'la karşılık anlaşarak yollarını ayırdı. Erman, Menemen temsilcisi ile vedalaşan 16'ncı isim oldu.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:54
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'Sorun özgüven'
Toplam 17
Yorum
meltem Bunu senin gibi egosu zirve yapmış birinin söylemesi pisikiyatristleri şaşırtıyor.
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'Sorun özgüven'
Toplam 17
Yorum
hakan aziz yıldırımın tipik oyalama stratejilerinin esiri olacak ve sonunda harcanacak bir hoca dahasın... hepsi o...
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Satalım kurtulalım
Toplam 18
Yorum
ergin Gec bile kalindi, bu adam nasil FB de oynar bilemiyorum.
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