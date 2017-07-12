 Menemen Belediespor'da 12'nci imza – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Menemen Belediespor'da 12'nci imza

    Menemen Belediespor'da 12'nci imza

    İkinci Lig Kırmızı Grup ekibi , dış transferde 12'nci sözleşmeyi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un orta saha oyuncusu Serdar Deniz ile yaptı.

    Sarı lacivertliler, 27 yaşındaki futbolcuya 2 yıllık sözleşme imzalattı. Mardinspor'da profesyonel olan Serdar, daha sonra Aydınspor 1923, Amed Sportif, Bandırmaspor, Orduspor ve Göztepe'de de oynadı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da son 2 sezonda 2 kupa kaldıran deneyimli futbolcu, geçen sezon 1 gol attı.
    Öte yandan İzmir ekibi Erman Kılıç'la karşılık anlaşarak yollarını ayırdı. Erman, Menemen temsilcisi ile vedalaşan 16'ncı isim oldu.

    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:54
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