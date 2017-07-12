Menemen Belediespor'da 12'nci imza

Sarı lacivertliler, 27 yaşındaki futbolcuya 2 yıllık sözleşme imzalattı. Mardinspor'da profesyonel olan Serdar, daha sonra Aydınspor 1923, Amed Sportif, Bandırmaspor, Orduspor ve Göztepe'de de oynadı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da son 2 sezonda 2 kupa kaldıran deneyimli futbolcu, geçen sezon 1 gol attı.

Öte yandan İzmir ekibi Erman Kılıç'la karşılık anlaşarak yollarını ayırdı. Erman, Menemen temsilcisi ile vedalaşan 16'ncı isim oldu.