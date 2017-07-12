Karşıyaka'da Güneş sürprizi

Sezonun bitmesinin üzerinden 2.5 ay geçmesine, rakipler antrenmanlara başlamasına rağmen teknik adam bulamayan yönetim, dönüp dolaşıp yine Atilla Güneş'e yöneldi. Kulübün futbol yapılanmasını tam yetkiyle çalışacak bir isme emanet etmek isteyen Başkan Mutlu Altuğ, daha önce görüştüğü Mustafa Reşit Akçay ve Ahmet Akcan'ı ikna edemezken, aradan geçen süreçte camiadan kabul görecek bir teknik adam bulamayınca Atilla Güneş'te karar kıldı.



"Kadroyu yakından tanıması büyük etken oldu"

Karşıyaka'nın eski kaptanlarından Atilla Güneş, kulüpte 2015-16 sezonunun son haftalarından geçen yılın şubat ayına kadar sportif menajer olarak çalıştıktan sonra teknik direktör unvanıyla direksiyona geçti. Sezon bitiminde kendisi henüz görevdeyken Mustafa Reşit Akçay'la görüşülmesine tavır alan genç teknik adam, geçen 11 Haziran'da Başkan Mutlu Altuğ'un yaptığı sportif direktörlük teklifini kabul etmeyerek görevinden ayrıldı.

Dün akşam yapılan yönetim kurulu toplantısında teknik direktör sorununu masaya yatıran yönetimin uzun tartışmaların ardından Güneş konusunda fikir birliğine vardığı öğrenildi. Atilla Güneş'in kadroyu yakından tanıması ve futbolcularla da iyi anlaşmasının kararda etken olduğu belirtildi.