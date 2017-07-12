İki oyuncu için kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Yardımcısı Osman Sevim, "Bugün iki oyuncuyla anlaşmış bulunuyoruz. Sol bek mevkiinde oynayan Anıl Şahin kardeşimizle 2 yıllık sözleşme imzaladık. Kardeşimizi Kardemir Karabükspor'dan transfer ettik. Geçtiğimiz yıl Pendikspor'da kiralık olarak forma giymişti. Kardeşimiz Allah izin verirse İnegölspor'umuza hizmet edecek. Anlaşmanın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Cihan Yeşilırmak kardeşimizi de Sarıyer'den transfer ettik. Cihan kardeşimiz sağ açık, sol açık ve forvet mevkilerinde oynayabiliyor. Kardeşimizle 1 yıllık anlaşmaya vardık. Görüşme halinde olduğumuz oyuncularımız var. Önümüzdeki günler içinde anlaşma sağladığımız oyuncularımızı kamuoyunla paylaşacağız" dedi.



"Elimizden geleni yapacağız"

?İnegölspor'un yeni transferi Anıl Şahin ise, "Buraya başarılı olmak için geldik. Hem takımın hedefi hem de kendi hedeflerim doğrultusunda inşallah hak ettiği yerlere getireceğiz. Hedefimiz tabi öncelikle şampiyonluk" diye konuştu. Cihan Yeşilırmak ise, "İnegölspor büyük ve güzel bir camia. Bu liglerin iyi bir takımı ama burayı hak etmiyor. İnşallah üst lige çıkartmak için elimizden geleni yapacağız. Şampiyonluğa geldik. Bizde kendimize göre iyi performans sergilersek, bu işler olur inşallah" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Anıl Şahin ile iki yıllık, Cihan Yeşilırmak ile ise bir yıllık sözleşme imzalandı.