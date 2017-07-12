Fethiyespor Anıl'ı kiraladı
İkinci Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon öncesi kadroda önemli ölçüde değişime giden Fethiyespor, Altınordu'nun genç orta saha oyuncusu İzlem Anıl Balakkız'ı, 1 yıllığına kiraladı.
Sidespor'da futbola başlayan, Bucaspor altyapısında oynayan Anıl, Altınordu'da profesyonel oldu. Altınordu'da geçen sezon U21 ve U19 takımında 28 maça çıkan genç krampon, 3 kez rakip fileleri sarstı.Fethiyespor'a geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Anıl, formayı kaparak takımına katkı sağlamak istediğini söyledi.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:48
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''Transferde rahatız''
Toplam 15
Yorum
makdeburger geçen yıl fenerin sol kanadında hep oynayan hasan ali degilmiydi
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Aykut Kocaman yol haritasını belirledi
Toplam 4
Yorum
aha buraya yazdım bu ikili bir daha kovuşurlarken yanyana gelecek ne yolu ne haritası..
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Şimdi şov zamanı
Toplam 8
Yorum
alstar90 tudor az bile yapıyor. 2-3 senedir yattığı yerden idmanları bile iplemeyen oyuncular vardı. koşsunlar yorulsunlar...
Fethiyespor Anıl'ı kiraladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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