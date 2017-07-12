 Fethiyespor Anıl'ı kiraladı – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Anıl'ı kiraladı

    <a href="/index/fethiyespor?id=46c7a75a-a0ec-46ce-b732-7d3d2ae3a1b5" class="" rel="tag">Fethiyespor</a> Anıl'ı kiraladı

    İkinci Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon öncesi kadroda önemli ölçüde değişime giden , Altınordu'nun genç orta saha oyuncusu İzlem Anıl Balakkız'ı, 1 yıllığına kiraladı.

    Sidespor'da futbola başlayan, Bucaspor altyapısında oynayan Anıl, Altınordu'da profesyonel oldu. Altınordu'da geçen sezon U21 ve U19 takımında 28 maça çıkan genç krampon, 3 kez rakip fileleri sarstı.'a geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Anıl, formayı kaparak takımına katkı sağlamak istediğini söyledi.

    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:48
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