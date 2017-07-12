Sidespor'da futbola başlayan, Bucaspor altyapısında oynayan Anıl, Altınordu'da profesyonel oldu. Altınordu'da geçen sezon U21 ve U19 takımında 28 maça çıkan genç krampon, 3 kez rakip fileleri sarstı.Fethiyespor'a geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Anıl, formayı kaparak takımına katkı sağlamak istediğini söyledi.