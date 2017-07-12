Bucaspor'da antrenmanda bile küfüre ceza
İkinci Lig Kırızı Grup ekiplerinden Bucaspor'un antrenmanlarında ağzından çirkin ve kaba söz ya da küfür çıkan futbolculara para cezası verilmesi kararlaştırıldı.
Teknik direktör Ahmet Yıldırım, idmanlarda kaçan bir gol ya da yapılan kötü bir vuruştan sonra insanın ağzından gayri ihtiyarı olumsuz bir cümle çıkabildiğini, bu durumun futbol oynarken kendi başlarına da geldiğini belirterek, "Ancak ne olursa olsun, spor sahalarında kaba söz olmaz. Kendini tutamayanlara yara cezası vereceğiz, toplanan paraları da doğum günü kutlaması gibi etkinliklerde kullanacağız" dedi.
Meslek yaşantısında görev yaptığı her takımda disiplini ön planda tuttuğunu sözlerine ekleyen Ahmet Yıdırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Disiplinin olmadığı yerde başarının gelmesi çok zor. Bizim disiplin anlayışımıza göre, saha içindeki herkes giydiği formanın, aldığı paranın hakkını sonuna kadar vermeye çalışmalı. Bulunduğu kulübe en iyi şekilde hizmet edip, örnek olmalı. Ben artık 24 saat Bucaspor'un hizmetindeyim. Oyuncularımız da kendilerine dikkat ederek, hem bizim için hem taraftar için başarılı olmak zorunda. Başka çaremiz yok."
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:02
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'Sorun özgüven'
Toplam 17
Yorum
meltem Bunu senin gibi egosu zirve yapmış birinin söylemesi pisikiyatristleri şaşırtıyor.
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'Sorun özgüven'
Toplam 17
Yorum
hakan aziz yıldırımın tipik oyalama stratejilerinin esiri olacak ve sonunda harcanacak bir hoca dahasın... hepsi o...
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Satalım kurtulalım
Toplam 18
Yorum
ergin Gec bile kalindi, bu adam nasil FB de oynar bilemiyorum.
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