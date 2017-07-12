 Bucaspor'da antrenmanda bile küfüre ceza – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    'da antrenmanda bile küfüre ceza

    Bucaspor'da antrenmanda bile küfüre ceza

    İkinci Lig Kırızı Grup ekiplerinden 'un antrenmanlarında ağzından çirkin ve kaba söz ya da küfür çıkan futbolculara para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

    Teknik direktör Ahmet Yıldırım, idmanlarda kaçan bir gol ya da yapılan kötü bir vuruştan sonra insanın ağzından gayri ihtiyarı olumsuz bir cümle çıkabildiğini, bu durumun futbol oynarken kendi başlarına da geldiğini belirterek, "Ancak ne olursa olsun, spor sahalarında kaba söz olmaz. Kendini tutamayanlara yara cezası vereceğiz, toplanan paraları da doğum günü kutlaması gibi etkinliklerde kullanacağız" dedi.

    Meslek yaşantısında görev yaptığı her takımda disiplini ön planda tuttuğunu sözlerine ekleyen Ahmet Yıdırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
    "Disiplinin olmadığı yerde başarının gelmesi çok zor. Bizim disiplin anlayışımıza göre, saha içindeki herkes giydiği formanın, aldığı paranın hakkını sonuna kadar vermeye çalışmalı. Bulunduğu kulübe en iyi şekilde hizmet edip, örnek olmalı. Ben artık 24 saat 'un hizmetindeyim. Oyuncularımız da kendilerine dikkat ederek, hem bizim için hem taraftar için başarılı olmak zorunda. Başka çaremiz yok."

    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:02
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