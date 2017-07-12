Altay Maksut'u kiraladı

Siyah beyazlılar, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. Geçen sezon Konya Anadolu Selçukspor'da kiralık forma giyen Maksut, Altay'a şampiyonluk yaşamak için geldiğini söyledi. Maksut, imzanın ardından yeni takımıyla antrenmana çıktı. Sportif Direktör Özden Töraydın, bu imzayla transferi tamamladıklarını dile getirdi.Bu arada yönetim iç transferde forvet Hüsamettin'le küçük bir kriz yaşadı. Maddi konularda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle ilk idmana çıkmayan Hüsamettin, daha sonra kontratını 3 yıl uzattı.



BREZİLYA USULÜ TEBRİK

Öte yandan 42 yaşına giren yardımcı antrenör Birand Yaytaş'ın doğum günü kutlaması renkli görüntülere sahne oldu. Genç çalıştırıcı, Brezilya usulü unlu-yumurtalı sürpriz kutlama sonrası doğum günü pastasını kesti.

Siyah beyazlılar, 17 Temmuz'da Kartepe kampı için Kocaeli'ne hareket edecek.