Altay Maksut'u kiraladı
İkinci Lig takımlarından Altay, geçen hafta prensip anlaşmasına vardığı Atiker Konyasporlu Maksut Taşkıran'la sözleşme imzaladı.
Siyah beyazlılar, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. Geçen sezon Konya Anadolu Selçukspor'da kiralık forma giyen Maksut, Altay'a şampiyonluk yaşamak için geldiğini söyledi. Maksut, imzanın ardından yeni takımıyla antrenmana çıktı. Sportif Direktör Özden Töraydın, bu imzayla transferi tamamladıklarını dile getirdi.Bu arada yönetim iç transferde forvet Hüsamettin'le küçük bir kriz yaşadı. Maddi konularda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle ilk idmana çıkmayan Hüsamettin, daha sonra kontratını 3 yıl uzattı.
BREZİLYA USULÜ TEBRİK
Öte yandan 42 yaşına giren yardımcı antrenör Birand Yaytaş'ın doğum günü kutlaması renkli görüntülere sahne oldu. Genç çalıştırıcı, Brezilya usulü unlu-yumurtalı sürpriz kutlama sonrası doğum günü pastasını kesti.
Siyah beyazlılar, 17 Temmuz'da Kartepe kampı için Kocaeli'ne hareket edecek.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:59
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'Sorun özgüven'
Toplam 22
Yorum
*-* beş para etmez topçularla yaylada kal ovaya inme.
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'Sorun özgüven'
Toplam 22
Yorum
sen gidene kadar senin gelişinle baskı yapacak taraftarda kalmayacak stadda merak etme hoca.sen dünya futboluna yön verirken biz OBRA izleyeceğiz
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Kaptanlar diyor ki: Doymuyoruz!
Toplam 2
Yorum
1907 doğru doymazsınız, hakemlerle geçen sene 23 bu sene 27 hedefi yükselteceğiz diyorsunuz doymayız yani!
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