Nazilli Belediyespor iddialı başladı

"Çok iyi imkanlarımız ve kaliteli bir kadromuz var" diyen genç teknik adam, "Önümüzdeki günlerde aramıza katılacak yeni arkadaşlarla daha da güçlenecek ve taraftarlarımızın gurur duyacağı bir takım yaratacağız" şeklinde konuştu. Gruplarında güçlü takımlar olduğunu hatırlatan Fatih Akyel şu değerlendirmeyi yaptı:"Biz de güçlü bir takımız. Ben Nazilli'ye başarılı olacağıma inandığım için geldim. Taraftarlarımızdan tek isteğim takımlarına sahip çıkmaları ve destek olmaları. Yarışmacı bir kulüp olarak zirve mücadelesi verirken, altyapıdan yetişen gençleri gözardı etmeyeceğiz. Nazilli Belediyespor, Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmaya devam edecek."