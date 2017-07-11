Nazilli Belediyespor iddialı başladı
Spor Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına İsat Ergüler Tesisleri'nde başlarken teknik direktör Fatih Akyel, camiaya şampiyonluk sözü verdi.
"Çok iyi imkanlarımız ve kaliteli bir kadromuz var" diyen genç teknik adam, "Önümüzdeki günlerde aramıza katılacak yeni arkadaşlarla daha da güçlenecek ve taraftarlarımızın gurur duyacağı bir takım yaratacağız" şeklinde konuştu. Gruplarında güçlü takımlar olduğunu hatırlatan Fatih Akyel şu değerlendirmeyi yaptı:"Biz de güçlü bir takımız. Ben Nazilli'ye başarılı olacağıma inandığım için geldim. Taraftarlarımızdan tek isteğim takımlarına sahip çıkmaları ve destek olmaları. Yarışmacı bir kulüp olarak zirve mücadelesi verirken, altyapıdan yetişen gençleri gözardı etmeyeceğiz. Nazilli Belediyespor, Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmaya devam edecek."
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 11:58
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Forvete Tangocu
Toplam 2
Yorum
HAREKET KATAR TANGOCU ALSIN GS . EN AZINDAN DEDE DEĞİL. HİÇ OLMAZSA GS YA HAREKET KATAR. BASTIR TUDOR HOCA.
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Mariano G.Saray'da!
Toplam 43
Yorum
west1905 abartmayın beyler 31 yasında adam öldürdünüz adamı sanki genc yetenekli oyuncuları almak kolay gibi onlar dahada tuzlu.
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Yeni hedef Luis Nani
Toplam 17
Yorum
ufuk Artık q7 binin çine satılması gerek. pepe iş yapar ama nani cacık