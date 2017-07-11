Belediye Başkanı Tahir Şahin'in de katıldığı törende Uğur 2, Taşkın ise 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Galatasaray'da profesyonel olan 30 yaşındaki Uğur; İstanbulspor, Orduspor, Gazişehir Gaziantep FK, Siirtspor, Kartalspor, Ünyespor, Denizlispor, Sarıyer, Kocaeli Birlik, Yeni Malatyaspor ve Fethiyespor'da oynadı. Borussia Mönchengladbach altyapısında yetişen gurbetçi Taşkın ise Gaziantepspor, Bursaspor, Akhisar Belediyespor ve Yeni Malatyaspor'da da top koşturdu. Uğur, geçen sezon 2. Lig'de 32 maçta 2 gol kaydederken, Taşkın ise Play-Off finali oynadığı Gümüşhane'de 36 müsabakada 8 kez rakip fileleri sarstı.