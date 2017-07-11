 Menemen Belediyespor'da 2 imza – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Temmuz 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    'da 2 imza

    <a href="/index/menemen-belediyespor?id=adb0c5ec-d971-42bb-8f2d-8f2b7a5b9ecc" class="" rel="tag">Menemen Belediyespor</a>'da 2 imza

    Türkiye 2'nci Ligi Kırmızı Grup takımlarından , dış transferde Kahramanmaraşspor'dan sağ kanat oyuncusu Uğur Erdoğan ve Gümaşhanespor'un ön liberosu Taşkın Çalış'la anlaştı.

    Belediye Başkanı Tahir Şahin'in de katıldığı törende Uğur 2, Taşkın ise 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Galatasaray'da profesyonel olan 30 yaşındaki Uğur; İstanbulspor, Orduspor, Gazişehir Gaziantep FK, Siirtspor, Kartalspor, Ünyespor, Denizlispor, Sarıyer, Kocaeli Birlik, Yeni Malatyaspor ve Fethiyespor'da oynadı. Borussia Mönchengladbach altyapısında yetişen gurbetçi Taşkın ise Gaziantepspor, Bursaspor, Akhisar Belediyespor ve Yeni Malatyaspor'da da top koşturdu. Uğur, geçen sezon 2. Lig'de 32 maçta 2 gol kaydederken, Taşkın ise Play-Off finali oynadığı Gümüşhane'de 36 müsabakada 8 kez rakip fileleri sarstı.

    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'da 2 imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.