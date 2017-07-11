Menemen Belediyespor'da 2 imza
Türkiye 2'nci Ligi Kırmızı Grup takımlarından Menemen Belediyespor, dış transferde Kahramanmaraşspor'dan sağ kanat oyuncusu Uğur Erdoğan ve Gümaşhanespor'un ön liberosu Taşkın Çalış'la anlaştı.
Belediye Başkanı Tahir Şahin'in de katıldığı törende Uğur 2, Taşkın ise 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Galatasaray'da profesyonel olan 30 yaşındaki Uğur; İstanbulspor, Orduspor, Gazişehir Gaziantep FK, Siirtspor, Kartalspor, Ünyespor, Denizlispor, Sarıyer, Kocaeli Birlik, Yeni Malatyaspor ve Fethiyespor'da oynadı. Borussia Mönchengladbach altyapısında yetişen gurbetçi Taşkın ise Gaziantepspor, Bursaspor, Akhisar Belediyespor ve Yeni Malatyaspor'da da top koşturdu. Uğur, geçen sezon 2. Lig'de 32 maçta 2 gol kaydederken, Taşkın ise Play-Off finali oynadığı Gümüşhane'de 36 müsabakada 8 kez rakip fileleri sarstı.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 13:03
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Tarık Çamdal’a 4.5 milyon euro!
Toplam 27
Yorum
aslano tarık sıneıjder de yonga 5 milyon vermezler üçü 5 para etmez
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Milo’nun durumu Marcelo’ya bağlı
Toplam 6
Yorum
fairplay34 pedroyu bilmem ama milo kesinlikle bir şansı hakediyor..stoper şarap gibidir.tazesi bozar.bu adam epey tecrübe kazandı..
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Yeni forvet N’Doye’a bağlı
Toplam 4
Yorum
damdoy mutlaka bi müşteri bulunsun
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