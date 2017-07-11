Gruplar belli oldu
Toplam 90 takımın katılım sağladığı TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig grupları kulüp temsilcilerinin de bulunduğu TFF’nin Riva Tesisleri’nde gerçekleşti.
2017-2018 sezonunda TFF 2. ve TFF 3. Lig'in gruplarında yer alacak takımlar dün yapılan kura çekimi ile belirlendi. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen grup kura çekimine; toplam 90 kulüp temsilcisinin yanı sıra TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra TFF 2 ve TFF 3. Lig kulüplerinin temsilcileri katıldı.
GRUPLAR 18'ER TAKIM
Yeni sezonda TFF 2. Lig; Beyaz ve Kırmızı Grup olarak iki gruba ayrılırken, iki grupta da 18 takım yer alıyor. TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 3 grupta 18'er takımla oynanacak. Kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen kura çekiminde konuşan TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez şunları söyledi:
FAİR PLAY UNUTULMASIN
"2017-2018 sezonu kulüplerimize hayırlar getirsin diyoruz. Bu güzel oyunun kazananları, kaybedenleri var. Bazen şampiyon olunuyor; bazen küme düşülüyor. Hangi ligde olursa olsun sporun bir tarafı var; dostluk ve kardeşlik ülke bütünlüğüne fayda yapmak zorunda. Doğudan batıya, kuzeyden güneye başkanların güzel dostluklar kurduğuna şahit oluyorum. Bundan da büyük mutluluk duyuyorum. Sporun bu güzelliklerini kaybetmeden, Fair Play çerçevesinde hak edenin kazandığı bir sezon olmasını diliyorum.
FUTBOLUMUZ KAZANSIN
TFF Yönetim Kurulu olarak maddi imkanların artması için çalışıyoruz ve çalışacağız. Aramızda kaybettiğimiz takımlar oldu. BAL Ligi'nden profesyonel hayata 'Merhaba' diyen takımlarımız oldu. Yeni Altındağ Belediyespor, Kasımpaşa Erokspor, Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor, Osmaniyespor, Turgutluspor, Ergene Velimeşe, Yeni Orduspor, Utaş Uşakspor, Arsinspor'a hoş geldiniz diyorum. Kura çekimimiz umuyorum Türk futboluna hayırlar getirir."
NOT: Liglerde fikstür çekimi önümüzdeki günlerde yapılacak.
GRUPLAR 18'ER TAKIM
Yeni sezonda TFF 2. Lig; Beyaz ve Kırmızı Grup olarak iki gruba ayrılırken, iki grupta da 18 takım yer alıyor. TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 3 grupta 18'er takımla oynanacak. Kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen kura çekiminde konuşan TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez şunları söyledi:
FAİR PLAY UNUTULMASIN
"2017-2018 sezonu kulüplerimize hayırlar getirsin diyoruz. Bu güzel oyunun kazananları, kaybedenleri var. Bazen şampiyon olunuyor; bazen küme düşülüyor. Hangi ligde olursa olsun sporun bir tarafı var; dostluk ve kardeşlik ülke bütünlüğüne fayda yapmak zorunda. Doğudan batıya, kuzeyden güneye başkanların güzel dostluklar kurduğuna şahit oluyorum. Bundan da büyük mutluluk duyuyorum. Sporun bu güzelliklerini kaybetmeden, Fair Play çerçevesinde hak edenin kazandığı bir sezon olmasını diliyorum.
FUTBOLUMUZ KAZANSIN
TFF Yönetim Kurulu olarak maddi imkanların artması için çalışıyoruz ve çalışacağız. Aramızda kaybettiğimiz takımlar oldu. BAL Ligi'nden profesyonel hayata 'Merhaba' diyen takımlarımız oldu. Yeni Altındağ Belediyespor, Kasımpaşa Erokspor, Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor, Osmaniyespor, Turgutluspor, Ergene Velimeşe, Yeni Orduspor, Utaş Uşakspor, Arsinspor'a hoş geldiniz diyorum. Kura çekimimiz umuyorum Türk futboluna hayırlar getirir."
NOT: Liglerde fikstür çekimi önümüzdeki günlerde yapılacak.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 00:27
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
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