Gruplar belli oldu

18'ER

PLAY

2017-2018 sezonunda TFF 2. ve TFF 3. Lig'in gruplarında yer alacak takımlar dün yapılan kura çekimi ile belirlendi. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nda gerçekleşen grup kura çekimine; toplam 90 kulüp temsilcisinin yanı sıra TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra TFF 2 ve TFF 3. Lig kulüplerinin temsilcileri katıldı.Yeni sezonda TFF 2. Lig;olarak iki gruba ayrılırken, iki grupta dayer alıyor. TFF 3. Lig'de ise müsabakalar18'er takımla oynanacak. Kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen kura çekiminde konuşan TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesişunları söyledi:"2017-2018 sezonu kulüplerimize hayırlar getirsin diyoruz. Bu güzel oyunun kazananları, kaybedenleri var. Bazen şampiyon olunuyor; bazen küme düşülüyor. Hangi ligde olursa olsun sporun bir tarafı var; dostluk ve kardeşlik ülke bütünlüğüne fayda yapmak zorunda. Doğudan batıya, kuzeyden güneye başkanların güzelkurduğuna şahit oluyorum. Bundan da büyük mutluluk duyuyorum. Sporun bu güzelliklerini kaybetmeden,çerçevesinde hak edenin kazandığı bir sezon olmasını diliyorum.TFFYönetim Kurulu olarak maddi imkanların artması için çalışıyoruz ve çalışacağız. Aramızda kaybettiğimiz takımlar oldu.'nden profesyonel hayata 'Merhaba' diyen takımlarımız oldu., Kasımpaşa Erokspor,Osmaniyespor,, Ergene Velimeşe,Utaş Uşakspor,hoş geldiniz diyorum. Kura çekimimiz umuyorum Türk futboluna hayırlar getirir."