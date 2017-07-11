 Gruplar belli oldu – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Gruplar belli oldu

    Gruplar belli oldu

    Toplam 90 takımın katılım sağladığı TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig grupları kulüp temsilcilerinin de bulunduğu TFF’nin Riva Tesisleri’nde gerçekleşti.

    2017-2018 sezonunda TFF 2. ve TFF 3. Lig'in gruplarında yer alacak takımlar dün yapılan kura çekimi ile belirlendi. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen grup kura çekimine; toplam 90 kulüp temsilcisinin yanı sıra TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra TFF 2 ve TFF 3. Lig kulüplerinin temsilcileri katıldı.

    GRUPLAR 18'ER TAKIM
    Yeni sezonda TFF 2. Lig; Beyaz ve Kırmızı Grup olarak iki gruba ayrılırken, iki grupta da 18 takım yer alıyor. TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 3 grupta 18'er takımla oynanacak. Kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen kura çekiminde konuşan TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez şunları söyledi:

    FAİR PLAY UNUTULMASIN
    "2017-2018 sezonu kulüplerimize hayırlar getirsin diyoruz. Bu güzel oyunun kazananları, kaybedenleri var. Bazen şampiyon olunuyor; bazen küme düşülüyor. Hangi ligde olursa olsun sporun bir tarafı var; dostluk ve kardeşlik ülke bütünlüğüne fayda yapmak zorunda. Doğudan batıya, kuzeyden güneye başkanların güzel dostluklar kurduğuna şahit oluyorum. Bundan da büyük mutluluk duyuyorum. Sporun bu güzelliklerini kaybetmeden, Fair Play çerçevesinde hak edenin kazandığı bir sezon olmasını diliyorum.

    FUTBOLUMUZ KAZANSIN
    TFF Yönetim Kurulu olarak maddi imkanların artması için çalışıyoruz ve çalışacağız. Aramızda kaybettiğimiz takımlar oldu. BAL Ligi'nden profesyonel hayata 'Merhaba' diyen takımlarımız oldu. Yeni Altındağ Belediyespor, Kasımpaşa Erokspor, Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor, Osmaniyespor, Turgutluspor, Ergene Velimeşe, Yeni Orduspor, Utaş Uşakspor, Arsinspor'a hoş geldiniz diyorum. Kura çekimimiz umuyorum Türk futboluna hayırlar getirir."





    NOT: Liglerde fikstür çekimi önümüzdeki günlerde yapılacak.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:27
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