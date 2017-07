Altay'da hedef 1'inci Lig

Sezonun başlamasını iple çektiklerini söyleyen Başkan Özgür Ekmekçioğlu, geçen dönem başlayan tırmanışlarının bu sezon da devam edeceğini belirtirken şöyle konuştu :"Geçen yıl burada olan arkadaşlar, bizim bu iş için ne kadar gönülden mesai harcadığımızı iyi biliyorlar. Bu sene yine aynı heyecan içindeyiz. Çok sıkıldık, bir an önce top sesini duymak istiyor, maçların başlamasını bekliyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımızla da heyecanımızı paylaşacağız. Özlediğimiz Altay'ı sahada görmek için sabırsızlanıyoruz."



Hedefin yine bir üst lig olduğunu belirten Başkan Ekmekçioğlu, şöyle devam etti:

"Sportif başarı hedefimizin yanı sıra idari ve mali çalışmalarımız da devam ediyor. Dünya kulüpleri gibi kurumsallaşmak, borç yükünü azaltmak için çaba gösteriyoruz. Transferde şovenist değil, realist davranarak 7 futbolcu aldık. Hepsi araştırdığımız nokta transferler. Grubumuzda zorlu rakipler var ancak önemli olan bizim ne yapacağımız. 2nci Lig'i biz de tanıyoruz, teknik heyetimiz de biliyor. Taraftarımıza geçen sezon olduğu gibi yine çok iş düşecek. Bu dönem tribünlerin daha dolu olacağını düşünüyorum. Taraftar bizim var olma sebebimiz, baş tacımız. Her zaman söylediğim gibi bir tana Altay var. Birlik ve beraberlik içinde olunca güçlüyüz."



YENİLER SAHADA

Altay'ın yeni transferleri, siyah beyazlı ekiple antrenmanlara başladı. Keçiörengücü'den transfer edilen forvet Yıldıray Koçal ve kaleci Egemen Gençalp, Sivasspor'dan stoper İbrahim Öztürk, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan ön libero Fatih Gül, Bandırmaspor'dan sol bek Serkan Sözmen ve Çiğli Belediyespor'dan kaleci Can Sevinç, birlikte poz verdi. İzmir ekibinin prensipte anlaştığı Atiker Konyaspor'dan orta saha oyuncusu Maksut Taşkıran'ın da imza atacağı öğrenildi.