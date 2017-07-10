TFF 2 ve 3. Lig'de gruplar belirlendi

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen grup kura çekimine; TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra TFF 2 ve TFF 3. Lig kulüplerinin temsilcileri katıldı.



2017-2018 sezonunda TFF 2. Lig; Beyaz ve Kırmızı Grup olarak iki gruba ayrılırken, iki grupta da 18 takım yer alıyor. TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 3 grupta 18'er takımla oynanacak. Kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen kura çekiminde konuşan TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, şunları söyledi: "2017-2018 sezonu kulüplerimize hayırlar getirsin diyoruz. Bu güzel oyunun kazananları, kaybedenleri var. Bazen şampiyon olunuyor; bazen küme düşülüyor. Hangi ligde olursa olsun sporun bir tarafı var; dostluk ve kardeşlik ülke bütünlüğüne fayda yapmak zorunda. Doğudan batıya, kuzeyden güneye başkanların güzel dostluklar kurduğuna şahit oluyorum. Bundan da büyük mutluluk duyuyorum. Sporun bu güzelliklerini kaybetmeden, Fair Play çerçevesinde hak edenin kazandığı bir sezon olmasını diliyorum. TFF Yönetim Kurulu olarak maddi imkanların artması için çalışıyoruz ve çalışacağız. Aramızda kaybettiğimiz takımlar oldu. BAL Ligi'nden profesyonel hayata 'Merhaba' diyen takımlarımız oldu. Yeni Altındağ Belediyespor, Kasımpaşa Erokspor, Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor, Osmaniyespor, Turgutluspor, Ergene Velimeşe, Yeni Orduspor, Utaş Uşakspor, Arsinspor'a hoş geldiniz diyorum. Kura çekimimiz umuyorum Türk futboluna hayırlar getirir."

2017-2018 Sezonu TFF 2 ve 3'üncü Lig'de gruplar şu şekilde oluştu:



BEYAZ GRUP

Altay

Bandırmaspor

Bugsaş spor a.Ş.

Fatih karagümrük a

Fethiyespor

Gümüşhanespor

Hacettepe spor

Kahramanmaraşspor

Karşıyaka

Kırklarelispor

Konya anadolu selçukspor

Nazilli belediyespor

Niğde belediyespor

Pendikspor

Sakaryaspor

Silivrispor

Şanlıurfaspor

Zonguldak kömürspor

KIRMIZI GRUP

Afjet afyonspor

Amed sportif faaliyetler

Bodrum belediyesi bodrumspor

Bucaspor

Etimesgut belediyespor

Eyüpspor

Hatayspor

İnegölspor

Kastamonuspor 1966

Keçiörengücü

Kocaeli birlik spor

Menemen belediyespor

Mersin idmanyurdu

Sancaktepe belediyespor

Sarıyer

Sivas belediye spor

Tokatspor

Tuzlaspor