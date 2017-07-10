 TFF 2 ve 3. Lig'de gruplar belirlendi – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    TFF 2 ve 3. Lig'de gruplar belirlendi

    TFF 2 ve 3. Lig'de gruplar belirlendi

    TFF 2017-2018 sezonu 2 ve 3'üncü Lig'in gruplarında yer alacak takımlar bugün yapılan kura çekimi ile belirlendi.

    Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen grup kura çekimine; TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra TFF 2 ve TFF 3. Lig kulüplerinin temsilcileri katıldı.

    2017-2018 sezonunda TFF 2. Lig; Beyaz ve Kırmızı Grup olarak iki gruba ayrılırken, iki grupta da 18 takım yer alıyor. TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 3 grupta 18'er takımla oynanacak. Kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen kura çekiminde konuşan TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, şunları söyledi: "2017-2018 sezonu kulüplerimize hayırlar getirsin diyoruz. Bu güzel oyunun kazananları, kaybedenleri var. Bazen şampiyon olunuyor; bazen küme düşülüyor. Hangi ligde olursa olsun sporun bir tarafı var; dostluk ve kardeşlik ülke bütünlüğüne fayda yapmak zorunda. Doğudan batıya, kuzeyden güneye başkanların güzel dostluklar kurduğuna şahit oluyorum. Bundan da büyük mutluluk duyuyorum. Sporun bu güzelliklerini kaybetmeden, Fair Play çerçevesinde hak edenin kazandığı bir sezon olmasını diliyorum. TFF Yönetim Kurulu olarak maddi imkanların artması için çalışıyoruz ve çalışacağız. Aramızda kaybettiğimiz takımlar oldu. BAL Ligi'nden profesyonel hayata 'Merhaba' diyen takımlarımız oldu. Yeni Altındağ Belediyespor, Kasımpaşa Erokspor, Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor, Osmaniyespor, Turgutluspor, Ergene Velimeşe, Yeni Orduspor, Utaş Uşakspor, Arsinspor'a hoş geldiniz diyorum. Kura çekimimiz umuyorum Türk futboluna hayırlar getirir."

    2017-2018 Sezonu TFF 2 ve 3'üncü Lig'de gruplar şu şekilde oluştu:

    BEYAZ GRUP
    Altay
    Bandırmaspor
    Bugsaş spor a.Ş.
    Fatih karagümrük a
    Fethiyespor
    Gümüşhanespor
    Hacettepe spor
    Kahramanmaraşspor
    Karşıyaka
    Kırklarelispor
    Konya anadolu selçukspor
    Nazilli belediyespor
    Niğde belediyespor
    Pendikspor
    Sakaryaspor
    Silivrispor
    Şanlıurfaspor
    Zonguldak kömürspor

    KIRMIZI GRUP
    Afjet afyonspor
    Amed sportif faaliyetler
    Bodrum belediyesi bodrumspor
    Bucaspor
    Etimesgut belediyespor
    Eyüpspor
    Hatayspor
    İnegölspor
    Kastamonuspor 1966
    Keçiörengücü
    Kocaeli birlik spor
    Menemen belediyespor
    Mersin idmanyurdu
    Sancaktepe belediyespor
    Sarıyer
    Sivas belediye spor
    Tokatspor
    Tuzlaspor

    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:35
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