TFF 2 ve 3. Lig'de gruplar belirlendi
TFF 2017-2018 sezonu 2 ve 3'üncü Lig'in gruplarında yer alacak takımlar bugün yapılan kura çekimi ile belirlendi.
Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen grup kura çekimine; TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra TFF 2 ve TFF 3. Lig kulüplerinin temsilcileri katıldı.
2017-2018 sezonunda TFF 2. Lig; Beyaz ve Kırmızı Grup olarak iki gruba ayrılırken, iki grupta da 18 takım yer alıyor. TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 3 grupta 18'er takımla oynanacak. Kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen kura çekiminde konuşan TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, şunları söyledi: "2017-2018 sezonu kulüplerimize hayırlar getirsin diyoruz. Bu güzel oyunun kazananları, kaybedenleri var. Bazen şampiyon olunuyor; bazen küme düşülüyor. Hangi ligde olursa olsun sporun bir tarafı var; dostluk ve kardeşlik ülke bütünlüğüne fayda yapmak zorunda. Doğudan batıya, kuzeyden güneye başkanların güzel dostluklar kurduğuna şahit oluyorum. Bundan da büyük mutluluk duyuyorum. Sporun bu güzelliklerini kaybetmeden, Fair Play çerçevesinde hak edenin kazandığı bir sezon olmasını diliyorum. TFF Yönetim Kurulu olarak maddi imkanların artması için çalışıyoruz ve çalışacağız. Aramızda kaybettiğimiz takımlar oldu. BAL Ligi'nden profesyonel hayata 'Merhaba' diyen takımlarımız oldu. Yeni Altındağ Belediyespor, Kasımpaşa Erokspor, Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor, Osmaniyespor, Turgutluspor, Ergene Velimeşe, Yeni Orduspor, Utaş Uşakspor, Arsinspor'a hoş geldiniz diyorum. Kura çekimimiz umuyorum Türk futboluna hayırlar getirir."
2017-2018 Sezonu TFF 2 ve 3'üncü Lig'de gruplar şu şekilde oluştu:
BEYAZ GRUP
Altay
Bandırmaspor
Bugsaş spor a.Ş.
Fatih karagümrük a
Fethiyespor
Gümüşhanespor
Hacettepe spor
Kahramanmaraşspor
Karşıyaka
Kırklarelispor
Konya anadolu selçukspor
Nazilli belediyespor
Niğde belediyespor
Pendikspor
Sakaryaspor
Silivrispor
Şanlıurfaspor
Zonguldak kömürspor
KIRMIZI GRUP
Afjet afyonspor
Amed sportif faaliyetler
Bodrum belediyesi bodrumspor
Bucaspor
Etimesgut belediyespor
Eyüpspor
Hatayspor
İnegölspor
Kastamonuspor 1966
Keçiörengücü
Kocaeli birlik spor
Menemen belediyespor
Mersin idmanyurdu
Sancaktepe belediyespor
Sarıyer
Sivas belediye spor
Tokatspor
Tuzlaspor
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:35
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Sneijder sağlık kontrolünden geçti
Toplam 15
Yorum
GÖNDERİN SNEİJDER'İN ÇİFTLİĞİ OLMUŞ GS İSTEDİĞİ ZAMAN GELİYOR İSTEDİĞİ ZAMAN GİDİYOR OTORİTE KURAL TANIMIYOR. SONRA DA NEDEN 6. OLDUK.
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Eski Bursasporlulardan verim alınamadı
Toplam 8
Yorum
GAKGO 23 Saadettin SARAN,H.Bilal KUTLUALP v.s. gibi futboldan anlayanları barındırmayanlar utansın.aldığın topçular belli aziz.bu işden AN-LA-MI-YON
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''Tudor bir başka!''
Toplam 2
Yorum
Kabataşlı Sakatlık ikisi içinde herhalde sürekli değildir ?Yine başladı Eren mi diyelim?Doktor-Teknik Daktır ne işe yarar?Transfer işinde YAŞ YANLIŞI?
TFF 2 ve 3. Lig'de gruplar belirlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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