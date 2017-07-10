 Menemen Belediyespor topbaşı yaptı – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    topbaşı yaptı

    Menemen Belediyespor topbaşı yaptı

    Spor Toto 2'nci Lig'de geçen sezon play off oynayan , yeni sezon hazırlıklarına bu sabah Çavuşköy Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

    Dış transferde 9 takviye yapan sarı lacivertliler, ilk etaba 26 kişilik kadrosuyla start verdi. İzmir ekibiyle yola devam eden teknik direktör Suat Kaya, takımın yaş ortalamasını düşürdüklerini belirterek, "Geçen sezon 30 yaşın üzerinde çok futbolcumuz vardı. Deneyimli bir kadro kurmuştuk. Uzun süren sakatlıklar nedeniyle hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşamadık. Bu yıl başarıya aç, genç ve dinamik bir proje takımı oluşturduk" dedi. Takıma 2 takviye daha yapacaklarını dile getiren Suat Kaya, şöyle devam etti:

    "Bir stoper, bir de forvet arkası arayışındayız. Kadromuzu tamamladığımızda oynayacağımız hazırlık maçlarının ardından yeni sezon hedefi konusunda daha net konuşabilirim. Hedef belirlemek için şimdilik erken. Her takım sezona şampiyonluk için başlar, ancak süreci görmek lazım."
    14 Temmuz Cuma gününe kadar İzmir'de çalışacaklarını, 16 Temmuz'da Bolu'da kampa gireceklerini sözlerine ekleyen deneyimli teknik adam, 20 gün antrenman yaptıktan sonra özel müsabakalara çıkmaya hazır olacaklarını ifade etti.

    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Menemen Belediyespor topbaşı yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.