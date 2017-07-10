Menemen Belediyespor topbaşı yaptı

Dış transferde 9 takviye yapan sarı lacivertliler, ilk etaba 26 kişilik kadrosuyla start verdi. İzmir ekibiyle yola devam eden teknik direktör Suat Kaya, takımın yaş ortalamasını düşürdüklerini belirterek, "Geçen sezon 30 yaşın üzerinde çok futbolcumuz vardı. Deneyimli bir kadro kurmuştuk. Uzun süren sakatlıklar nedeniyle hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşamadık. Bu yıl başarıya aç, genç ve dinamik bir proje takımı oluşturduk" dedi. Takıma 2 takviye daha yapacaklarını dile getiren Suat Kaya, şöyle devam etti:



"Bir stoper, bir de forvet arkası arayışındayız. Kadromuzu tamamladığımızda oynayacağımız hazırlık maçlarının ardından yeni sezon hedefi konusunda daha net konuşabilirim. Hedef belirlemek için şimdilik erken. Her takım sezona şampiyonluk için başlar, ancak süreci görmek lazım."

14 Temmuz Cuma gününe kadar İzmir'de çalışacaklarını, 16 Temmuz'da Bolu'da kampa gireceklerini sözlerine ekleyen deneyimli teknik adam, 20 gün antrenman yaptıktan sonra özel müsabakalara çıkmaya hazır olacaklarını ifade etti.