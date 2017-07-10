Fethiyespor'da işbaşı yaptı

Fethiye Şehir Stadı'nda teknik direktör Eser Kardeşler yönetiminde gerçekleşen ilk antrenman öncesi kurban kesildi, başarılı bir sezon dileğinde bulunuldu. Basın Sözcüsü Mehmet Ali Demirbaş, Fethiye'de 10 gün sürecek çalışmaların ardından Ankara Kızılcahamam'da 10 günlük kampa gireceklerini açıkladı. Demirbaş, ikinci etap kampın ise Bolu'da yapılacağını söyledi. Yeni sezon öncesi silbaştan bir kadro oluşturduklarını hatırlatan Demirbaş, açıklamasına şöyle devam etti:

YENİ SEZON ÇOK GÜZEL OLACAK

"21 kişilik bir kadro ile hazırlıklara başladık. Kısa süre içinde 5-6 takviye daha planlıyoruz. Taraftarlarımız bu sezon dinamik, atılgan, canlı ve hedefe oynayan bir takım izleyecek. Camianın heyecanını biliyoruz. Farkında olduğumuz bu heyecanla bizim ve futbolcularımızın hem enerjisi artıyor, hem de sorumluluklarımız fazlalaşıyor. Yeni sezon Fethiyespor için çok güzel olacak."