Bucaspor Emre'yi sildi
2.Lig ekiplerinden Bucaspor'da yönetim, 312 bin TL alacağını tahsil etmek için Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtarname gönderen sol bek Emre Özkan'ı defterden sildi.
Bir süredir takımdan ayrı tek başına antrenman yapan tecrübeli futbolcu, Başkan Ahmet Doğan'la bir araya gelerek, "Ayrılmak istiyorum" mesajını verdi. Emre'nin bu koşullarda takıma katkı sağlayamayacağını düşünen Doğan, oyuncuya izin vererek kendisine kulüp bulmasını istedi. 1'inci Lig ve 2'nci Lig'den bazı kulüplerin 28 yaşındaki futbolcuya talip olduğu öğrenildi.
Emre'nin bulacağı kulübe göre hamle yapacağını söyleyen Kulüp Başkanı Doğan, "Biz kendisiyle ilk görüşmemizde alacakları için ödeme takvimi belirleyeceğimizi iletmiştik, ancak Emre bizi beklemeden bu yolu tercih etti. Kafasında Bucaspor'u bitirmiş. Yollarımızı ayıracağız" diye konuştu.
Bucaspror, stoper Adil ve orta saha oyuncusu Zafer'in ardından Emre'nin gidişiyle iç transferde üçüncü fireyi vermiş oldu.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:16
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'İki golcü şart!'
Toplam 23
Yorum
Realist Ya arkadaş biz mi bilmiyoruz bu işi yönetim mi?Halısahada oynayan bağkur meklisi kılıklı Aatif in ne işi var bu takımda? !!!!!!!!!
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Tudor’dan Sinan kararı
Toplam 18
Yorum
Yasama Sinan bu yeteneklerle yedek kalırım düşüncesindeyse çalışmaya niyeti yok demektir. O zaman satın gitsin.
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Ben Arfa rafa kalktı
Toplam 6
Yorum
Aslan SNEIJDER VARKEN GEREKSIZ BU YIL ICINDE YURT ICI VEYA YURT DISINDAN GENC VE UCUZ KALITELI GENCLERI TAKIBE ALIN GENC SNEIJDERLER BULUN
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