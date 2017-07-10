Altay kaleci Can'la anlaştı

Kaleci Alper'le yolları ayırma kararı aldıktan sonra üçüncü kaleci pozisyonu için arayışa geçen siyah beyazlı yönetim, tercihlerini Çiğli ekibinde başarılı bir performans sergileyen Can'dan yana kullandı.



Futbola Mavişehir 79 Yıldızspor'da başlayan 22 yaşındaki file bekçisi, Bostanlıspor'da oynadıktan sonra 2010'da Çiğli Belediyespor'a transfer oldu. Can, BAL'da 39 müsabakada görev aldı. Şimdiye kadar dış transferde 5 futbolcuyla el sıkışan Altay, kaleci Can ve Konyaspor'dan orta saha Maksut'a imza attırıp toplam 7 takviye yapmış olacak.