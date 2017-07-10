 Altay kaleci Can'la anlaştı – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    kaleci Can'la anlaştı

    Altay kaleci Can'la anlaştı

    SPOR Toto 2'nci Ligi ekiplerinden , Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Çiğli Belediyespor'un genç kalecisi Can Sevinç'le anlaştı.

    Kaleci Alper'le yolları ayırma kararı aldıktan sonra üçüncü kaleci pozisyonu için arayışa geçen siyah beyazlı yönetim, tercihlerini Çiğli ekibinde başarılı bir performans sergileyen Can'dan yana kullandı.

    Futbola Mavişehir 79 Yıldızspor'da başlayan 22 yaşındaki file bekçisi, Bostanlıspor'da oynadıktan sonra 2010'da Çiğli Belediyespor'a transfer oldu. Can, BAL'da 39 müsabakada görev aldı. Şimdiye kadar dış transferde 5 futbolcuyla el sıkışan , kaleci Can ve Konyaspor'dan orta saha Maksut'a imza attırıp toplam 7 takviye yapmış olacak.

    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:37
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