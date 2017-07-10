Altay kaleci Can'la anlaştı
SPOR Toto 2'nci Ligi ekiplerinden Altay, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Çiğli Belediyespor'un genç kalecisi Can Sevinç'le anlaştı.
Kaleci Alper'le yolları ayırma kararı aldıktan sonra üçüncü kaleci pozisyonu için arayışa geçen siyah beyazlı yönetim, tercihlerini Çiğli ekibinde başarılı bir performans sergileyen Can'dan yana kullandı.
Futbola Mavişehir 79 Yıldızspor'da başlayan 22 yaşındaki file bekçisi, Bostanlıspor'da oynadıktan sonra 2010'da Çiğli Belediyespor'a transfer oldu. Can, BAL'da 39 müsabakada görev aldı. Şimdiye kadar dış transferde 5 futbolcuyla el sıkışan Altay, kaleci Can ve Konyaspor'dan orta saha Maksut'a imza attırıp toplam 7 takviye yapmış olacak.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:37
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''Junuzovic’ten vazgeçmedik''
Toplam 8
Yorum
VİSCA YI ALAMASSAN.. BU TAKIMIN SEVİYESİ YUKARI ÇIKMAZ O KADAR..KUCKA TEK BAŞINA NE YAPSIN,VISCAYI ALIN YANINADA JUNUZOVIC YADA O TARZ BI OYUNCU ALIN RAHATLYLIM
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Costa çılgınlığı: 3 milyon aşıldı
Toplam 12
Yorum
CC geleceksen gel artık be
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Antalyaspor'un kutlamaları faciaya dönüştü
Toplam 1
Yorum
menez en büyük antalya yaşasın akrepler bu sene şampiyonuz........
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