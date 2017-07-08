Sarıyer, sezonu açtı
TFF 2. Lig ekiplerinden Sarıyer, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Antrenman öncesi yöneticiler Ferhat Göçer ve Ali Büyükasar, teknik direktör Bahri Kaya ile bir araya geldi. Sarıyer Asbaşkanı ünlü sanatçı Ferhat Göçer, teknik heyet ve futbolcularla bir konuşma gerçekleştirdi. 2 hafta kendi tesislerinde çalışacak Sarıyer, daha sonra kamp için Nevşehir'e gidecek.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:44
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Benfica’dan Sinan zammı
Toplam 15
Yorum
TAKİPÇİ SİNAN VE SINAYDER KALMALI TAKIMIN EN SKORER ADAMLARI TUDOR GİTMELİ VASIFSIZ GEÇİMSİZ ADAM YÖNETİM AĞIRLIĞINI KOYMALI TUDOR 4 HFTAYA KOVLUR
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Lichtsteiner hamlesi
Toplam 6
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BU MU GS YI GENÇLEŞTİRMEK 33 YAŞINDAKİ LİCHTSTEİNER İ ALACAKTINIZ DA SANRİ REİS İ NİYE SATTINIZ BE GAFİLLER. GS YA YAKIŞMAYACAK BÖYLE BİR TRANSFER YAPILIR MI YA.
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Yusuf Erdoğan Beşiktaş’ta
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CANARİES OLCAY ŞAHANDAN KALAN MİNNET BORCUNU ÖDÜYOR MUARREM USTA. PTT 1.LİGDE ÇOK DAHA İYİLERİ VAR BUNDAN.
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