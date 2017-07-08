 Sarıyer, sezonu açtı – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    , sezonu açtı

    Sarıyer, sezonu açtı

    TFF 2. Lig ekiplerinden , kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başladı.

    , yeni sezon hazırlıkları kapsamında kulüp tesislerinde ilk çalışmasını yaptı.

    Antrenman öncesi yöneticiler Ferhat Göçer ve Ali Büyükasar, teknik direktör Bahri Kaya ile bir araya geldi. Sarıyer Asbaşkanı ünlü sanatçı Ferhat Göçer, teknik heyet ve futbolcularla bir konuşma gerçekleştirdi. 2 hafta kendi tesislerinde çalışacak Sarıyer, daha sonra kamp için Nevşehir'e gidecek.
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:44
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