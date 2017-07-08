Nazilli Belediyespor Arif'in peşinde
Spor Toto 2'nci Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor, Tuzlaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Arif Şahin'i gündemine aldı.
Nazilli Belediyespor'un kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Arif'in bonservis sorununu çözmek için temaslara başladığı belirtildi. Geçen sezon 2'nci Lig'de oynayan Tuzlaspor'da 24 maçta 2 gol atan 31 yaşındaki futbolcu, kupadaki 8 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri sarstı.
Öte yandan siyah beyazlılarda topbaşı tarihi 13 Temmuz'dan 10 Temmuz Pazartesi gününe çekildi. Nazilli Belediyespor'un 15 gün kendi tesislerinde çalıştıktan sonra Kızılcahamam'da kampa gireceği açıklandı.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:29
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F.Bahçe'nin Emre ısrarı sürüyor
Toplam 2
Yorum
karakter hem aykutu kov almam de al değişim diye sık emreyi kov geri al :D fb baya karakli klub müş de haberimiz yokmuş !!! :D değişim diye diye :D
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F.Bahçe'nin Emre ısrarı sürüyor
Toplam 2
Yorum
CANARİES ŞAKA SANIRIM
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Bony yeniden gündemde
Toplam 5
Yorum
advers Bu takımda yeniden bir mağara adamı istemiyoruz . Olcay'dan yeni kurtulduk ! O EĞRİ BÜĞRÜ SAÇLARI İLE TOPA DÜZGÜN KAFA BİLE VURAMAZ !
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