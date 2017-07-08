Nazilli Belediyespor Arif'in peşinde

Nazilli Belediyespor'un kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Arif'in bonservis sorununu çözmek için temaslara başladığı belirtildi. Geçen sezon 2'nci Lig'de oynayan Tuzlaspor'da 24 maçta 2 gol atan 31 yaşındaki futbolcu, kupadaki 8 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri sarstı.

Öte yandan siyah beyazlılarda topbaşı tarihi 13 Temmuz'dan 10 Temmuz Pazartesi gününe çekildi. Nazilli Belediyespor'un 15 gün kendi tesislerinde çalıştıktan sonra Kızılcahamam'da kampa gireceği açıklandı.