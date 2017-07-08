Hüseyin Atalay, Tuzlaspor'da
Spor Toto 2. Lig takımlarından Tuzlaspor, Hüseyin Atalay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:38
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Sneijder'in forması Belhanda'ya verildi
Toplam 23
Yorum
Keita Ben kulübün ve kulübü temsil eden Başkanın yanındayım. Sneijder ayıp etti. Yapacak bir şey yok..
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Sneijder'in forması Belhanda'ya verildi
Toplam 23
Yorum
gslı Belhanda= emre çolak,Selçuk inan Kimse belhandadan sneijder performansı beklemesin. Ben başka bir şey demiyorum. Geçmiş olsun bitiyoruz.
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Kucka gönülleri fethetti
Toplam 12
Yorum
Bursa Biz 2 gol atma kakın var
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