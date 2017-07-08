 Hüseyin Atalay, Tuzlaspor'da – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Hüseyin Atalay, 'da

    Hüseyin Atalay, <a href="/index/tuzlaspor?id=6987100d-1a39-401d-963f-96c9bf2b9a03" class="" rel="tag">Tuzlaspor</a>'da

    Spor Toto 2. Lig takımlarından , Hüseyin Atalay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    Mavi-beyazlı takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda dördüncü dış transferini gerçekleştiren , Fethiyespor ile yollarını ayıran Hüseyin Atalay'ı 2 yıllığına renklerine bağladı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyeri boyunca sırasıyla Antalyaspor, Denizlispor, Karşıyaka ve son olarak da Fethiyespor formalarını giydi.
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:38
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