Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da 7 oyuncu ayrıldı
Spor Toto 2'nci Lig'in yeni ekibi Bodrum Belediyesi Bodrumspor, geçen sezon 3'üncü Lig'deki şampiyon kadrosundan 7 futbolcuyla yollarını ayırdı.
Yeşil beyazlı kulüpten bu konuda yapılan yazılı şöyle:
"Şampiyon Bodrumsporumuz'un formasını layıkıyla terleten, kiralık olarak kulübümüzde oynayan Enes Subaşı, Kerem Aktürkoğlu ve Ali Koçak'a, yeni sezon öncesi karşılıklı olarak sözleşmelerini sonlandırdığımız Gökhan Yenigün, Emrah Kaya, Erhan Kuşkapan ve Musa Dolu'ya bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar dileriz."
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:38
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10’un adı UEFA’da yok
Toplam 14
Yorum
YÜREKTEN BİR GS LI SENİN GS LI OLDUĞUNU ZANNETMİYORUM. GS LI İSEN SANA KÖTÜ SÖZ YAZMAK İÇİMDEN GELMEZ..SADECE ZAVALLI BİLE OLAMAYAN SAHSİYETİ SANA İADE EDERİM.
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Yusuf Erdoğan Beşiktaş’ta
Toplam 23
Yorum
Sosaaa Yetenekli ama gafa yok.
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Elde var iki
Toplam 10
Yorum
Kamil Bu adam hiçbir yerde tutturamadı TS, FB sürekli topla oynayan, disiplinsiz hareketleri olan, sürekli yere düşen ve 30 yaşında
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