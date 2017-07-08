 Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da 7 oyuncu ayrıldı – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Bodrum Belediyesi 'da 7 oyuncu ayrıldı

    Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da 7 oyuncu ayrıldı

    Spor Toto 2'nci Lig'in yeni ekibi Bodrum Belediyesi , geçen sezon 3'üncü Lig'deki şampiyon kadrosundan 7 futbolcuyla yollarını ayırdı.

    Yeşil beyazlı kulüpten bu konuda yapılan yazılı şöyle:
    "Şampiyon Bodrumsporumuz'un formasını layıkıyla terleten, kiralık olarak kulübümüzde oynayan Enes Subaşı, Kerem Aktürkoğlu ve Ali Koçak'a, yeni sezon öncesi karşılıklı olarak sözleşmelerini sonlandırdığımız Gökhan Yenigün, Emrah Kaya, Erhan Kuşkapan ve Musa Dolu'ya bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar dileriz."

    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:38
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