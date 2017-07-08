Altay'da kaleci Alper ayrılacak
Spor Toto 2'nci Lig ekibi Altay'da yönetim, genç kaleci Alper Kağan Çakır'la yolları ayırma kararı aldı.
Siyah beyazlı kulüpte profesyonel olan 19 yaşındaki file bekçisi, geçen sezon U19 Ligi'nde 27 maça çıkarken, bir kez de Ziraat Türkiye Kupası'nda görev aldı. Altay'ın Alper'in yerine 3'üncü kaleci transferi yapacağı öğrenildi.Öte yandan teknik direktör Cüneyt Biçer nezaretinde bir hafta boyunca antrenmanlara çıkan altyapı oyuncularından en az 3 gencin, pazartesi günü A takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi. U17 takımından Cenk Özkaçar ve U19'dan Abdullah Altıntaş ise dikkat çeken gençler oldu.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:12
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Uykusuz her gece
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Yorum
hep yek yengeç gibi yan yan yürüyen bir sürü adam mı..futbol bu mu..ben şenol ve ersun zihniyetini takdir ediyorum hep.
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Uykusuz her gece
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balık hafızalı değiliz şükür herkes kırmızıda geçer ben yakalandım diyen bu değil mi..arşivler ortada..bu mu kahraman..alex mi..
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Uykusuz her gece
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trftr yok. yok. 5 yıldır fener zihniyeti 10 numara alerjisinde..maden öyle 10 alex formayı müzeye kaldırın..bilelim..bu kafayla seyirci yok size.
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