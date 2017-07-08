 Altay'da kaleci Alper ayrılacak – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'da kaleci Alper ayrılacak

    Altay'da kaleci Alper ayrılacak

    Spor Toto 2'nci Lig ekibi 'da yönetim, genç kaleci Alper Kağan Çakır'la yolları ayırma kararı aldı.

    Siyah beyazlı kulüpte profesyonel olan 19 yaşındaki file bekçisi, geçen sezon U19 Ligi'nde 27 maça çıkarken, bir kez de Ziraat Türkiye Kupası'nda görev aldı. 'ın Alper'in yerine 3'üncü kaleci transferi yapacağı öğrenildi.Öte yandan teknik direktör Cüneyt Biçer nezaretinde bir hafta boyunca antrenmanlara çıkan altyapı oyuncularından en az 3 gencin, pazartesi günü A takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi. U17 takımından Cenk Özkaçar ve U19'dan Abdullah Altıntaş ise dikkat çeken gençler oldu.

    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Altay'da kaleci Alper ayrılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.