Altay'da kaleci Alper ayrılacak

Siyah beyazlı kulüpte profesyonel olan 19 yaşındaki file bekçisi, geçen sezon U19 Ligi'nde 27 maça çıkarken, bir kez de Ziraat Türkiye Kupası'nda görev aldı. Altay'ın Alper'in yerine 3'üncü kaleci transferi yapacağı öğrenildi.Öte yandan teknik direktör Cüneyt Biçer nezaretinde bir hafta boyunca antrenmanlara çıkan altyapı oyuncularından en az 3 gencin, pazartesi günü A takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi. U17 takımından Cenk Özkaçar ve U19'dan Abdullah Altıntaş ise dikkat çeken gençler oldu.