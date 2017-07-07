 "İstifamı başkan istedi" – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    "İstifamı başkan istedi"

    "İstifamı başkan istedi"

    Spor Toto 2'nci Lig takımı İnegölspor’un asbaşkanlığından istifa eden Kerim Kurumuş, ayrılış sebebini  açıkladı.

    Asbaşkan Kerim Kurumuş, yönetim kurulu toplantısında hem asbaşkanlığa, transfer komitesi başkanlığı verildiğini belirtirken şöyle dedi:
    "Ben de bu işi heyecanla gece gündüz demeden layıkıyla yapmaya çalıştım. İstifa etmemin sebebi Kulüp Başkanı Münür Kaner. Kaymakam ziyaretinden sonra tesislerde teknik kadro ile görüşürken Başkan Münür Kaner, telefon ettüi. Belediye başkanından randevu istedik ama senin yüzünden randevu vermiyor, istifa et, dedi. Ben de İnegölspor´un zarar görmemesi için istifa ettim."

    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:28
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