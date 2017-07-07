"İstifamı başkan istedi"
Spor Toto 2'nci Lig takımı İnegölspor’un asbaşkanlığından istifa eden Kerim Kurumuş, ayrılış sebebini açıkladı.
Asbaşkan Kerim Kurumuş, yönetim kurulu toplantısında hem asbaşkanlığa, transfer komitesi başkanlığı verildiğini belirtirken şöyle dedi:
"Ben de bu işi heyecanla gece gündüz demeden layıkıyla yapmaya çalıştım. İstifa etmemin sebebi Kulüp Başkanı Münür Kaner. Kaymakam ziyaretinden sonra tesislerde teknik kadro ile görüşürken Başkan Münür Kaner, telefon ettüi. Belediye başkanından randevu istedik ama senin yüzünden randevu vermiyor, istifa et, dedi. Ben de İnegölspor´un zarar görmemesi için istifa ettim."
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:28
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Üç yıldızlı Beşiktaş
Toplam 20
Yorum
CC DEMEZSEN DEME SENİN DEMENLE OLACAK YADA OLMİCAK KENDİNİ NİMETTEN GÖRME ÇEKEMEYİM DEĞİŞİK KONULARA GİRME KARA CAHİL
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Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 5
Yorum
Ts.61 İbanez yusuf ndoye aytaç aykut sefa onazi bunları gönder ersun yanal ey ersun rodelgadan ne istiyosun öyle bir golcüyü 5_6milyon €
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İşte Van Persie'nin yıllık ücreti
Toplam 26
Yorum
peki doğru demişsin, baksana gelmedi aradan iki sene geçti ortada yok. :)
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