Altay Fatih Gül'le anlaştı
İkinci Lig'in yeni takımlarından Altay, son iki sezonda Büyükşehir Belediye Erzurumspor formasıyla 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de üst üste 2 kupa kaldıran ön libero Fatih Gül'le anlaştı.
İzmir'e gelerek yönetimle görüşüp el sıkışan tecrübeli futbolcunun gün içinde sözleşme imzalayacağı belirtildi. Futbola başladığı Zeytinburnuspor'da profesyonel olan 29 yaşındaki Fatih Gül, Boluspor, Kartalspor, Karşıyaka ve Yeni Malatyaspor'da da oynadı. Fatih, 1. Lig'de 128 maçta 2 gol, 2. Lig'de ise 114 müsabakada 11 gol kaydetti.
TAKIMA 5 TAKVİYE
Siyah beyazlılar, prensipte anlaştığı Atiker Konyasporlu orta saha oyuncusu Maksut'a da önümüzdeki günlerde imza attırmaya hazırlanıyor. Şu ana dek dış transferde Sivasspor'dan stoper İbrahim Öztürk, Keçirörengücü'nden kaleci Egemen ve forvet Yıldıray, Bandırmaspor'dan sol bek Serkan'la anlaşan İzmir temsilcisi, Fatih'in işini bitirerek 5 takviye yapmış oldu. Yeni sezon hazırlarına pazartesi günü başlayacak Altay'da yönetim transfer yasağını ayın 15'inden sonra kaldırıp yeni oyunculara lisans çıkarmayı planlıyor.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:53
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"Pepe, Beşiktaş'a renk katacak"
Toplam 3
Yorum
advers Pepe'nin Beşiktaşta LAVERAN LİMA ismini kullanmasını tercih ederim kulağa daha hoş geliyor .
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Futbolun Obra'sı
Toplam 32
Yorum
en başta obra ile arasın da zeka farkı çok..zihinsel düşünebilme yeti seviyesi farkı var..obra tartışmasız bir dahi.
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Guti Hernandez’ten Pepe’ye tam destek
Toplam 2
Yorum
ruhi mücerret bir gün beşiktaşın hocası olacak guti şuan alt yapıda real de
Altay Fatih Gül'le anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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