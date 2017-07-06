Kömürspor'da kaptan Mert sözleşme yeniledi

Caymaz, kulüp binasına giderek Başkan Yardımcısı Ali Bulut ve Teknik Direktör Şenol Demir ile birlikte masaya oturdu.

2 yıllık anlaşma sağladıklarını ifade eden Mert Caymaz, şöyle dedi; "2 yıllık bir anlaşma sağladık. Tabi ki; mutluyuz. Bazı şeyler parayla ölçülmüyor. Birçok iyi takımdan bende transfer teklifi aldım. Biz dediğimiz gibi biz buraya fayda sağladığımız sürece bizim için para ikinci plandadır. Paradan daha önemli şeyle vardır. İnşallah burada Şenol hocam ile beraber tekrar geçen sezon başarılı bir sezon geçirdik. Bu oyuncuların kapış kapış gitmesinin nedeni de budur. Bu sene çıtayı biraz daha yükselttik. İnşallah bu sene iyi çalışarak üstüne koymak istiyoruz" dedi.