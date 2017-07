Karşıyaka'ya Süleyman Hurma'dan şartlı evet

Bütün camianın bu hedefe odaklanması ve ortak bir sinerji yaratılması gerektiğini ifade eden Hurma, "Beni 6'sı Süper Lig'den 10 kulüp aradı ama kabul etmedim. Karşıyaka'nın Türk futbolunda çok ayrı bir yeri var. Benim ve tüm futbolseverlerin gözünde Karşıyaka'nın yeri Süper Lig'dir. Eğer hedef Süper Lig olarak belirlenmez ve camia 2. Lig'de olmayı kabullenirse, bu kulübün sonu olur. Mutlaka o ligden kurtulmalı" dedi.



Kayserispor'da 10 yıl genel menajerlik, son olarak Trabzonspor'da sportif direktörlük yapan Süleyman Hurma, "Sadece para için Karşıyaka'ya gelmem" derken şöyle devam etti:"Hedef yoksa 5 milyon Euro da teklif edilse kabul etmem. Anlaşırsak teknik direktörü ben belirlerim. Transfer yasağı ocak ayında mutlaka açılmalı. Kaynak bulunduktan sonra alacaklı futbolcular ve menajerleriyle anlaşırım. Futbolda 25 yıllık tecrübem var. Devre arasında 4 takviyeyle takımı ilk etapta 1'inci Lig'e taşırız. Üstelik bunu her kulübün harcadığı paranın yarısına yaparız. Benim için 2. Lig'den takım çıkarmak çocuk oyuncağı. Yeter ki herkes inansın, transfer yasağını kaldırmak için kaynak bulunsun."

Başkan Altuğ'un Hurma ile önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceği belirtildi.



GENÇLER BEKLEMEDE

İç transferde tekrar anlaşma sağladığı tecrübeli futbolcuları Can, Tayfun, Behram ve Abdülhamit'e hem geçen sezondan alacakları hem de yeni sezon peşinatlarını ödeyen Karşıyaka'da altyapıdan çıkan gençler para bekliyor. Yönetim şu ana kadar Battal, alacakları için Futbol Federasyon'a başvuran Tugay, Anıl, alacağı verilmeyince serbest kalmasına rağmen yeniden anlaşılacağı açıklanan Ali Kemal ve sözleşmesi biten Bartu'ya ödeme yapmadı. Federasyon'a başvuran gençlerden Onur, Fatih, Arif, Erhan, Metin, Ali Say, Hakan gibi isimlere ise paraları Yaşar Holding'in desteği ve yönetimin bulduğu kaynakla verildi.