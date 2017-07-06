Fethiyespor Burak'ı aldı
Transferin hareketli kulüplerinden Fethiyespor, Kocaeli Birlikspor'un 30 yaşındaki savunma oyuncusu Burak Keskin'i renklerine bağladı.
Kulüp binasında düzenlenen törende 2 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli futbolcu, "Hedefi olan bir kulübe geldiğim için mutluyum. Yeni sezonda Fethiyespor'un başarısı için elimden geleni yapacağım. Bana güvenen yönetime ve teknik heyete teşekkür ediyorum" dedi.
Trabzonspor'da futbola başlayan Burak ardından Arsinspor, Giresunspor, Araklıspor, Göztepe, Adana Demirspor, Hatayspor ve Kocaeli Birlikspor'da forma giydi. Lacivert beyazlı yönetim, daha önce de Kocaeli Birlikspor'un forvet oyuncusu Onur Garip'i transfer etmişti.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:04
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Gael Clichy, Başakşehir'de!
Toplam 1
Yorum
GÖKMEN ne clichymiş yaw iyi olsa city bırakırmıydı
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Kucka bugün İstanbul'da
Toplam 10
Yorum
safkan_çepni_61 nevzat dindar artık röpertaj yaparsın kuckayla hazır ist a iniyo güzelim a sporu nevzat dindar gibi gs amigoları kirletiyo
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Jeremain Lens'ten transfer açıklaması
Toplam 5
Yorum
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Fethiyespor Burak'ı aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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