 Fethiyespor Burak'ı aldı – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    Fethiyespor Burak'ı aldı

    Fethiyespor Burak'ı aldı

    Transferin hareketli kulüplerinden Fethiyespor, Kocaeli Birlikspor'un 30 yaşındaki savunma oyuncusu Burak Keskin'i renklerine bağladı.

    Kulüp binasında düzenlenen törende 2 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli futbolcu, "Hedefi olan bir kulübe geldiğim için mutluyum. Yeni sezonda Fethiyespor'un başarısı için elimden geleni yapacağım. Bana güvenen yönetime ve teknik heyete teşekkür ediyorum" dedi.

    Trabzonspor'da futbola başlayan Burak ardından Arsinspor, Giresunspor, Araklıspor, Göztepe, Adana Demirspor, Hatayspor ve Kocaeli Birlikspor'da forma giydi. Lacivert beyazlı yönetim, daha önce de Kocaeli Birlikspor'un forvet oyuncusu Onur Garip'i transfer etmişti.

    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:04
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