Bucaspor teknik direktörü Yıldırım iddialı

Geçen sezon Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u şampiyon yapan Ahmet Yıldırım, aynı başarıyı Buca'da da yaşamak istediğini belirtirken şunları söyledi:"7-8 senelik kariyerimde gönlüm, ilk defa bu kadar rahat. Çok başarılı olacağız. Transfer yasağı önemli değil. Yasak devre arasında kalkacak ama belki de transfere ihtiyacımız olmayacak. Arkamızda bu işe gönül vermiş, özgüveni yüksek bir yönetim var. Bu çocukların alınlarının akıyla istenilen o kupayı getireceğini düşünüyorum, öyle hissediyorum."



"TARAFTARIMIZ COŞKUSUNU ?İKİYE KATLAMALI"

Genç ve tecrübeli oyuncuların harmanlandığı güçlü bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Ahmet Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kadrodan iyi futbol oynayan, mücadeleci ve skor üreten bir takım oluşturmaya çalışacağız. Bu takım, geçen sezon son düşmekten bitime 2 hafta kala kurtuldu. İlk işimiz o psikolojiden uzaklaşmak olacak. Önümüzde uzun bir zaman var. Hedefimiz devre arasına kadar ilk 5 içinde kalmak. Daha sonra yol haritamızı çizeceğiz. En büyük transferimiz altyapıdan gelen gençlerimiz. Taraftarımız coşkusunu ikiye katlamalı. Onlar saha dışındaki arzularını göstersinler, saha içinde bambaşka bir takım izleyecekler."



"İZMİR BENİM YUVAM"

Futbolculuk kariyerinde İzmirspor'da profesyonel olan Ahmet Yıldırım, son olarak şunları söyledi:

"İzmir benim yuvam. Burada olduğum için mutluyum. Annemin yanına döndüm. Ağabeyim, kız kardeşim de burada. Onların yanında olmaktan sevinçliyim. Ama bir taraftan da ailemi İstanbul'da bırakıp buraya geldim. 19 yaşımda İzmirspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştum. O zaman futbol kariyerimde tırmanışa geçmiştim, şimdi de kulübümü teknik adam olarak yukarıya taşımak istiyorum."