 Bodrumspor sahaya indi – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    sahaya indi

    Bodrumspor sahaya indi

    İkinci Lig'in yeni takımlarından Bodrum Belediye 'da yeni sezon hazırlıkları başladı.

    Yalıçiftlik mahallesinde bakım ve onarımı tamamlanan tesislerde teknik direktör Ali Merdin nazaretinde yapılan ilk çalışmaya geçen hafta evlenen ve yönetimden izin alan golcü Çağrı Teknik dışında tüm futbolcular katıldı. 3'üncü Lig'deki ilk yıllarında play off oynayıp, ikinci sezonlarında şampiyon olup 2'nci Lig'e çıktıklarını hatırlatan Başkan Rıza Karakaya, "'un olduğu her yerde iddia vardır. Bu sezon da hedefimiz 1'inci Lig'e yükselmek" dedi.

    Geçen yılki kadrodan 15 oyuncu kaldığını, ayrıca Sarıyer'den kaleci Fırat, Van Büyükşehir Belediyespor'dahn Medeni ve Göztepe'den Salim'i transfer ettiklerini belirten Başkan Karakaya, "Şu anda görüştüğümüz 2-3 oyuncu var. Bu futbolcuları da renklerimize bağlayıp, kadroyu şakillendirmek istiyoruz" dedi.

    Teknik direktör Necati Erkmen'le yolları ayırıp takımı yardımcısı Ali Merdin'e teslim ettiklerini hatırlatan Rıza Karakaya, "Ali Merdin yıllarca formamızı giymiş, kaptanlığımızı yapmış, altyapımızda çalışmış bir isim. Kendisine güvenimiz tam" yorumunu yaptı.

    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:42
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