 Tuzlaspor Osman Fırat'ı transfer etti – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Osman Fırat'ı transfer etti

    <a href="/index/tuzlaspor?id=6987100d-1a39-401d-963f-96c9bf2b9a03" class="" rel="tag">Tuzlaspor</a> Osman Fırat'ı transfer etti

    transfer çalışmalarını sürdürüyor.


    Mavi-beyazlı ekip E.Y.Malatyaspor'un stoperi 1984 doğumlu Osman Fırat'ı renklerine bağladı.


    ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Osman Fırat'ın imza töreninde bir konuşma yapan Başkanı Murat Erdoğan "İkinci dış transferimizi yaptık. Ekibimizi iyi futbolculardan kurmaya devam ediyoruz.

    Önümüzdeki günlerde transferlerimiz sürecektir" dedi. Tuzlaspor'a gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Fırat; "Profesyonel futbolcuların devir aldığı Tuzlaspor yönetimi ile birlikte bu sezon ligde başarılı işler yapacağımıza eminim. Teknik Direktörümüz Osman Gökhan'ı çok önceden tanıyorum. Bu sezon Tuzlaspor için ter dökeceğim için sevinçliyim" dedi.
    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Osman Fırat'ı transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.