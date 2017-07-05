Tuzlaspor Osman Fırat'ı transfer etti
Tuzlaspor transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Mavi-beyazlı ekip E.Y.Malatyaspor'un stoperi 1984 doğumlu Osman Fırat'ı renklerine bağladı.
Tuzlaspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Osman Fırat'ın imza töreninde bir konuşma yapan Tuzlaspor Başkanı Murat Erdoğan "İkinci dış transferimizi yaptık. Ekibimizi iyi futbolculardan kurmaya devam ediyoruz.
Önümüzdeki günlerde transferlerimiz sürecektir" dedi. Tuzlaspor'a gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Fırat; "Profesyonel futbolcuların devir aldığı Tuzlaspor yönetimi ile birlikte bu sezon ligde başarılı işler yapacağımıza eminim. Teknik Direktörümüz Osman Gökhan'ı çok önceden tanıyorum. Bu sezon Tuzlaspor için ter dökeceğim için sevinçliyim" dedi.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:51
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''Nihayet idman!''
Toplam 10
Yorum
MEHMET MAÇLARDA SÜREKLİ OYNASA BİLE GOLLÜK SON VURUŞLARDAKİ BAŞARISI BİLE P'Yİ ANCAK ZORLUYOR. DRİPLİNG, ADAM EKSİLTME VE İSABETLİ PASLARI ZAYIF
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Belhanda’ya alıştılar
Toplam 10
Yorum
mustafa orta sahaya mutlaka iki takviye şart biri direk oynayacak takımın yükünü çekebilecek dinamik 1adam birde orta 3 lüyü yedekleyecek adam lazım
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Abou! Çinliler çıldırdı
Toplam 6
Yorum
net kim alıyorsa gitsin artık bjk daha iyi forvet bulmalı bjk geçen yıl önemli maçlarda gol sorunu yaşadı
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