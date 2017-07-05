Nazilli Belediyespor'da rota Sinan Kaloğlu

Geçen sezon Mersin İdmanyurdu formasıyla 1'inci Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan 36 yaşındaki forvet oyuncusu, sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kaldı. Nazilli Belediyespor'un bonservisi elinde olan Sinan'a teklif sunacağı belirtildi.

Boluspor'da yetişip Altay'da Vitrine çıktıktan sonra Beşiktaş'a transfer olan Sinan Kaloğlu, Marmarisspor, Diyarbakırspor, Manisaspor, Bursaspor, Bochum, Vitesse, Antalyaspor, Karabükspor, Elazığspor ve K.Erciyesspor'da da oynadı. Süper Lig'de 241 karşılaşmada 59 golü bulunan tecrübeli forvet, geçen sezon Mersin'de 25 maçta forma giyip fileleri 4 kez sarstı.

Öte yandan siyah beyazlıların, yüksek bonservisi nedeniyle transferinden vazgeçtiği Peniksporlu orta saha oyuncusu Azad Filiz ile tekrar temasa geçtiği öğrenildi.