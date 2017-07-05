Nazilli Belediyespor'da rota Sinan Kaloğlu
Spor Toto 2'nci Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'un usta golcü Sinan Kaloğlu'nu gündemine aldığı bildirildi.
Geçen sezon Mersin İdmanyurdu formasıyla 1'inci Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan 36 yaşındaki forvet oyuncusu, sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kaldı. Nazilli Belediyespor'un bonservisi elinde olan Sinan'a teklif sunacağı belirtildi.
Boluspor'da yetişip Altay'da Vitrine çıktıktan sonra Beşiktaş'a transfer olan Sinan Kaloğlu, Marmarisspor, Diyarbakırspor, Manisaspor, Bursaspor, Bochum, Vitesse, Antalyaspor, Karabükspor, Elazığspor ve K.Erciyesspor'da da oynadı. Süper Lig'de 241 karşılaşmada 59 golü bulunan tecrübeli forvet, geçen sezon Mersin'de 25 maçta forma giyip fileleri 4 kez sarstı.
Öte yandan siyah beyazlıların, yüksek bonservisi nedeniyle transferinden vazgeçtiği Peniksporlu orta saha oyuncusu Azad Filiz ile tekrar temasa geçtiği öğrenildi.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:17
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Temizlik zamanı
Toplam 18
Yorum
elvan bence donk kalir bir sans daha verelim
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Vodafone Park'ta şov zamanı!
Toplam 43
Yorum
BEŞİKTAŞ melo dediğin adam bu ülkede oynamış karakter yoksunu futbolcuların en başında geliyor haliyle klüpte kendi gibi futbolcu bulmuş normal...
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Bony kapışması!
Toplam 32
Yorum
ASK Kardeşim hangi takım alırsa alsın bence yalnış transfer emeklisi gelmiş oyuncular Türkiye'ye geliyor hem de az uz paraya değil yazık değilmi
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