 Nazilli Belediyespor'da rota Sinan Kaloğlu – Fotomaç – 05 Temmuz 2017
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    05 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Nazilli Belediyespor'da rota Sinan Kaloğlu

    Nazilli Belediyespor'da rota Sinan Kaloğlu

    Spor Toto 2'nci Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'un usta golcü Sinan Kaloğlu'nu gündemine aldığı bildirildi.

    Geçen sezon Mersin İdmanyurdu formasıyla 1'inci Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan 36 yaşındaki forvet oyuncusu, sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kaldı. Nazilli Belediyespor'un bonservisi elinde olan Sinan'a teklif sunacağı belirtildi.
    Boluspor'da yetişip Altay'da Vitrine çıktıktan sonra Beşiktaş'a transfer olan Sinan Kaloğlu, Marmarisspor, Diyarbakırspor, Manisaspor, Bursaspor, Bochum, Vitesse, Antalyaspor, Karabükspor, Elazığspor ve K.Erciyesspor'da da oynadı. Süper Lig'de 241 karşılaşmada 59 golü bulunan tecrübeli forvet, geçen sezon Mersin'de 25 maçta forma giyip fileleri 4 kez sarstı.
    Öte yandan siyah beyazlıların, yüksek bonservisi nedeniyle transferinden vazgeçtiği Peniksporlu orta saha oyuncusu Azad Filiz ile tekrar temasa geçtiği öğrenildi.

    1. 05 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:17
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