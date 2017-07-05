Karşıyaka'da Umut Durak gündemde
Spor Toto 2'nci Lig'de rakiplerinin pek çoğu yeni sezon hazırlıklarına başlamasına rağmen halen teknik direktör sorununu çözemeyen Karşıyaka'da Recep Umut-Ülken Durak ikilisinin isimleri gündeme geldi.
Teknik direktörü Atilla Güneş'le yola devam etmeme kararı alıp ilk etapta Mustafa Reşit Akçay ve Ahmet Akcan'la görüşen Başkan Mutlu Altuğ'un Cihat Arslan için de nabız yokladığı öğrenildi. Cihat Arslan'ın, "Süper Lig'de çalışmak istiyorum" yanıtını verdiği ifade edildi.
Yeşil kırmızılılar, teknik direktörü belirledikten sonra antrenmanlar hemen çalışmalara başlamayı hedefliyor. Yaşar Holding'den basketbola ek bütçe talep edip, futbolcu alacaklarını taksitlendirmek için mali destek istemeyi planlayan yönetim, danışmanlık şirketine görüşmelerle ilgili sunum hazırlatıyor.
- 05 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:20
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Beşiktaş Pepe'yi KAP'a bildirdi
Toplam 31
Yorum
Bedava Gomis klübe 2.5 kendine imza parası 2.5 senelik 3.35 m euro 2 senelik maliyet 11.7 simdi tartısın pahalı mı değilmi..
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"Alemin gözü yaşlı, Pepe artık Beşiktaşlı"
Toplam 7
Yorum
Bjk Atiba ve Marcelo eski takım arkadaşı pepe ile q7 de öyle takım içi uyumda olacak.Eğer giden oyuncu olmazsa Bjk bu senede başarı sağlayabilir
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Bony kapışması!
Toplam 41
Yorum
kanarya907 acaba spam klasörüne mi düştü? :\
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