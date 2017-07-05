Spor Toto 2'nci Lig'de rakiplerinin pek çoğu yeni sezon hazırlıklarına başlamasına rağmen halen teknik direktör sorununu çözemeyen Karşıyaka'da Recep Umut-Ülken Durak ikilisinin isimleri gündeme geldi.

Geçmişte uzun yıllar yeşil-kırmızılı formayı giyen ikili, daha önce Hüseyin Hamamcı, Feyyaz Uçar, Cihat Arslan ve Rıza Tuyuran dönemlerinde antrenör olarak görev yaptı. Son olarak 2014-15 sezonunun son haftalarında Rıza Tuyuran'ın yardımcılığını yapan Umut ve Durak, Süper Lig'de 1.5 yıl Akhisar Belediyespor'da Cihat Arslan'la birlikte çalıştı.



Teknik direktörü Atilla Güneş'le yola devam etmeme kararı alıp ilk etapta Mustafa Reşit Akçay ve Ahmet Akcan'la görüşen Başkan Mutlu Altuğ'un Cihat Arslan için de nabız yokladığı öğrenildi. Cihat Arslan'ın, "Süper Lig'de çalışmak istiyorum" yanıtını verdiği ifade edildi.



Yeşil kırmızılılar, teknik direktörü belirledikten sonra antrenmanlar hemen çalışmalara başlamayı hedefliyor. Yaşar Holding'den basketbola ek bütçe talep edip, futbolcu alacaklarını taksitlendirmek için mali destek istemeyi planlayan yönetim, danışmanlık şirketine görüşmelerle ilgili sunum hazırlatıyor.